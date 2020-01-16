天水圍暫託中心周四開 130牀收輕症長者

社署目前正營運兩間位於石硤尾公園體育館和小西灣體育館的暫託中心，原用作接收染疫安老和殘疾院舍院友，據社署回覆，至昨早分別有128人和25人入住，牀位使用率分別約為71%和16%。社署昨稱，因應部分在社區居住的長者和殘疾人士受感染後缺乏照顧，故除染疫院友外，暫託中心亦會接收由醫管局或衛生署轉介的社區染疫長者和殘疾人士。

醫管局總行政經理劉家獻昨日在疫情記者會說，部分社區長者受感染後病徵輕微，毋須入院治療，若需照顧服務便會送往暫託中心；另有一些染疫社區長者出院後，或因其他家人仍正在隔離，回家便無人照顧，亦會獲轉介至暫託中心。

亞博館設X光機 提供物理治療中醫

另外，位於亞博館8號和10號館的新冠治療中心亦將於本周啟用，劉家獻稱，相關人手已準備就緒，未來數天可開始收症，主要接收病情較輕長者；他指中心配備低流量氧氣機和X光機等設備，亦有物理治療等專職醫療服務和中醫。他補充，長者所需照顧多於「行得走得」、具自理能力的病人，今次中心提供200張牀，較第五波高峰期300至400張少，相信照顧人手會較往時充裕。

（新冠疫情）