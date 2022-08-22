西貢護老院過半人染疫 料涉BA.5

本港昨增6513宗新冠陽性個案，6276宗屬本地感染；Omicron BA.4或BA.5最新單日佔比增至34.2%，較前一天增4個百分點。樓高3層的福苑護老中心現爆發，全院27院友和5名員工中，16名院友和3名員工染疫，染疫院友遍佈不同樓層；衛生防護中心完成部分患者初步病毒分析，證實帶L452R變異基因，料涉BA.5病毒株。

3外勞住院舍 不排除互傳再感染院友

最先發現染疫的護理員於8月11日上班負責夜更，需在所有樓層工作，包括替院友換片、餵食等較埋身接觸，工作時有戴口罩，12日早上完成工作後快測陽性。院舍一名院友翌日快測陽性，同房院友被列密切接觸者須檢疫，衛生防護中心遂安排全院接受核酸檢測，於16至17日發現多兩名院友染疫，18日再多兩員工呈陽性，同日全院院友撤離至亞博館檢疫中心，其後再揭13名院友受感染。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，3名染疫員工為外勞，下班後在院舍居住，不排除因此造成員工互相傳染，再感染院友。他補充，該院舍非首間有BA.5流入的院舍，現時逾三成社區個案涉BA.5，相信染疫院舍員工帶BA.5的機率亦相若，有可能將該病毒株帶入院舍。

歐家榮提到，過去7日有48間院舍現個案，共73名院友和22名職員染疫，形容院舍個案上升屬預期內。他說，與第五波疫情高峰期比較，目前院友疫苗接種率大升，減低他們染疫後重症和死亡風險，加上員工每天快測、染疫院友毋須原址隔離，相信或因此令近日院舍疫情「冇之前咁差」。

業界：院友接種率大升 毋懼BA.5流入院舍

安老事務委員會委員李輝認為，現時院舍防疫能力與年初不能相比，特別是院友接種率大升，相信即使BA.5流入院舍亦毋須擔心；又稱近日接受檢疫的院友大多檢測呈陰性，即使呈陽性者亦多數病毒量低、屬「復陽」。至於當局正研究加密員工核酸檢測至每周兩檢，她稱對員工有影響，亦需視乎檢測商承受力。

（新冠疫情）