反詐組織：柬最少數十「園區」 有家屬稱騙徒索數萬元才放人

【明報專訊】關注詐騙議題的美國非政府組織「全球反詐騙組織（GASO）」去年6月成立，組織成員Lu接受本報查詢說，該組織曾接到涉及港人個案的求助，並曾於3月在柬埔寨救出兩名港人，最近則未有接到港人求助，故未能掌握現時有多少受害港人在柬埔寨。Lu表示，據他了解柬埔寨有最少幾十個「園區」，詐騙公司有約1000間，現時詐騙多涉投資虛擬貨幣。近日接到求助個案的民建聯昨稱，有報稱被困緬甸「KK園區」的受害人向家屬表示，園區最近因應外界關注而着受害人停工，若家人提供數萬元贖金，稍後會放受害人離開。
疑陷求職騙局而被困東南亞國家的受害人，其家屬近日陸續求助。民建聯昨指收到家屬求助，稱其兒子透過「搵快錢」招聘廣告獲安排飛往泰國，現被困於緬甸「KK園區」。該區被稱為「豬仔煉獄」和「東南亞人口轉賣最終站」。
每天可與家人聯絡數分鐘 背後有人監視
民建聯大埔支部主席胡綽謙稱，該男子約一個月前離港，曾發送定位給家人，因此家人確定他被送至緬甸。胡引述家屬稱，受害人每天可與家人聯絡數分鐘，每天被迫工作10多小時，若表現不好，膳食分量會很少，但無交代具體工作內容。民建聯議員陳克勤稱，受害人與家人通電話或傳信息時，有懂中文者會在背後監視，家屬曾查詢受害人工作內容，對方回覆「唔好講、唔好問」，之後再聯絡時，受害人稱胃部突然很痛，懷疑其曾遭虐打。
家屬又引述受害人稱，見過有台灣人半夜逃走，被園區人員發現後「遭打至頭破血流」。家屬又稱，近日園區因應外界關注事件，要求被禁錮者停工，並要求家屬提供數萬元贖金，在一段時間後會放他們走。