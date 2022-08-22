反詐組織：柬最少數十「園區」 有家屬稱騙徒索數萬元才放人

疑陷求職騙局而被困東南亞國家的受害人，其家屬近日陸續求助。民建聯昨指收到家屬求助，稱其兒子透過「搵快錢」招聘廣告獲安排飛往泰國，現被困於緬甸「KK園區」。該區被稱為「豬仔煉獄」和「東南亞人口轉賣最終站」。

每天可與家人聯絡數分鐘 背後有人監視

民建聯大埔支部主席胡綽謙稱，該男子約一個月前離港，曾發送定位給家人，因此家人確定他被送至緬甸。胡引述家屬稱，受害人每天可與家人聯絡數分鐘，每天被迫工作10多小時，若表現不好，膳食分量會很少，但無交代具體工作內容。民建聯議員陳克勤稱，受害人與家人通電話或傳信息時，有懂中文者會在背後監視，家屬曾查詢受害人工作內容，對方回覆「唔好講、唔好問」，之後再聯絡時，受害人稱胃部突然很痛，懷疑其曾遭虐打。

家屬又引述受害人稱，見過有台灣人半夜逃走，被園區人員發現後「遭打至頭破血流」。家屬又稱，近日園區因應外界關注事件，要求被禁錮者停工，並要求家屬提供數萬元贖金，在一段時間後會放他們走。