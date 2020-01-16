22個案仍被困 賣豬仔案拘5港人 包括17歲女兩骨幹 警：已透過國際刑警聯繫當地部門

何振東稱，警方上周五至昨早拘捕3男2女，年齡17至51歲，其中兩名骨幹成員負責聯絡及操控另外兩名被捕人招攬受害者，「機票基本上由集團安排，多是E-ticket（電子機票），直接傳送給他們，根本毋須涉嫌人露面。大部分個案在取得E-ticket後自行前往，小部分個案可能有人監視或陪伴他們過去」。其餘一名27歲女子懷疑在社交媒體發放一些與求職騙案有關的行騙帖文。據了解，兩名骨幹成員分別為23歲姓張男子及30歲姓馬男子，前者報稱大專生，居於坪洲，後者無業，報住馬鞍山；涉發詐騙帖文的為岑姓女子。

fb帳戶招聘 稱包食住底薪10萬人幣

據悉岑女的facebook帳戶名為「CI CI」，在自我介紹一欄表明會「不時更新」、「自行留意我嘅搵快錢文或者post」，該帳戶內容昨已不能查閱。該帳戶曾先後在多個兼職群組貼文招聘人手到內地或泰國工作，其中上月下旬一個帖文提到，「泰國公司」招募「網絡銷售」一職，「包食包住包機票」，工作地點為泰國美索、緬甸等，要求應徵者年齡「18至35歲、不限男女」，底薪10萬元人民幣（11.5萬港元），佣金3%至12%不等。

求助個案方面，何振東稱警方截至昨早接到36宗求助，當中22人疑正遭禁錮，多數在緬甸及柬埔寨，亦有個案涉老撾，警方與其中13人取得聯絡並確認其人身安全問題不大，9人仍未成功聯絡。何振東說，36名受害人絕大部分陷求職騙案，有1人陷網上情緣騙案，騙徒取得受害人信任後將其誘騙至東南亞國家。

何振東稱，犯罪集團手法大致是透過社交媒體、朋友介紹或傳銷電話，聲稱有「高報酬、低要求」的工作機會，誘使受害人到東南亞國家後沒收護照，並轉送到行騙中心強迫其行騙，受害人如拒絕或「跑唔到數」，往往會遭受不人道對待。他又指部分有意逃跑者會被掌摑，但未有資料反映受害人受長期或系統性的身體傷害。

警籲勿濫用WhatsApp求助熱線

他強調，港府高度重視案件，保安局已成立專責小組處理，入境處上周六新設的WhatsApp求助熱線5190 8909，至昨早收到84個電話及52個短訊，有4宗涉求職騙案，包括兩宗新發現案件。據悉，熱線接獲的電話及短訊逾130宗與騙案無關，屬一般查詢，甚至「蓄意惡整」，警方重申熱線只作騙案求助之用，提醒切勿濫用。保安局長鄧炳強昨出席活動後亦提到此事，呼籲市民以非緊急方法辦理其他服務，以便當局集中處理求助。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676