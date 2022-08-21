「賣豬仔」增兩求助 入境處設WhatsApp求助專線

警鬧市播防騙片 促平台刪詐騙內容

警方表示一直與不同社交媒體平台協作，要求檢視和移除詐騙內容，又稱在部分網上平台刊登以「騙盜行者」為題的廣告，若市民曾搜尋求職騙案關鍵詞，包括「搵兼職」和「炒散」等，平台將彈出相關警方廣告，期望將防騙信息帶給特定群組。本報向facebook查詢有否曾與警方合作推行打擊詐騙廣告措施，至截稿前未獲回覆。

累計28宗求助 4人下落不明

保安局長鄧炳強昨出席海關青年領袖團暑期訓練營結業會操後稱，接獲28宗被誘騙至東南亞的求助，10人已返港，另外14人確認安全，相信10人在緬甸，4人在柬埔寨。保安局發言人補充，餘下4人暫未能確認位置。對於入境處新增WhatsApp專線，鄧炳強說明白被禁錮者或難以聯繫外界，故要依靠家人，舉例事主被要求與家人聯繫以索取贖金，家人便可報案。有報道稱有事主因未預約檢疫酒店而被拒登機，滯留泰國時再被詐騙集團帶往緬甸，被問及能否豁免相關要求，鄧說一切以救人為原則，其他事情可再安排。

鄧稱政府會在本港調查，並與外交部、外交部駐港特派員公署及國際刑警，跟當地有關當局聯繫，冀盡一切方法營救，由於涉及行動計劃，故不便透露細節。警方指過去數天加強公眾教育，包括在旺角戶外大電視播放防騙影片，以及在機場展示防騙電子海報等。

組織：網上平台有責任篩相關廣告

關注人口販賣的組織「希望枝子」，其停止人口販運項目經理黃筱媛回應本報查詢稱，過往多接獲外地人被販運到本港的求助，形容港人被販運是新趨勢。組織分析涉求職騙案而被販運的人一般經朋友介紹，或從網上廣告跟當地詐騙集團聯繫，惟事主通常未蒐足資料，包括公司背景或勞工保障，就貿然成行，易墮陷阱，認為網上平台有責任篩走相關廣告。

商經局長丘應樺下月將到柬埔寨出席東盟經貿部長會議。他昨在商台《政經星期六》被問到會否要求當地政府加快營救港人，他說到當地主要是出席會議及商討商貿，當地政府已積極營救，保安局亦已成立小組處理求助，認為不能將當地營商環境和騙案混為一談。他說香港需加強與東盟國家合作，經貿辦將向本港商人解釋柬埔寨實際情况。