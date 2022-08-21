警場外巡邏截人搜袋 與會者讚李親民願聆聽

諮詢會場外示威絕迹

前特首梁振英及林鄭月娥在任時，分別曾出席《施政報告》地區諮詢會及《施政報告》公眾諮詢會，其中梁於2013年12月偕時任財政司長曾俊華到北角出席諮詢會時遇上多個團體示威，有示威者擲雞蛋擊中曾俊華。李家超昨午2時半到荃灣官立中學出席《2022施政報告》地區諮詢會，場內及場外氣氛平靜。

記者昨午1時半到場觀察，會場對面街頭和街尾各有3名軍裝警員駐守，亦有7人一隊警員不時在附近巡邏。多名身穿黑衣或戴黑色口罩的市民經過附近時，被截停登記身分證及搜袋，其後放行。有非穿黑衣的年輕人亦被截查。

出席諮詢會的屯門區前區議員蘇炤成會後表示，諮詢會有建設性。他說曾向上屆政府提出在大欖涌巴士轉乘站發展房屋，未獲回應，他昨在諮詢會向李家超提出建議。蘇稱李家超雖未回應，但至少願意聆聽，感覺他親民。

沙田屋苑法團主席伍先生說，早前獲沙田民政事務處邀請出席諮詢會，對諮詢會安排感滿意，認為可拉近政府和市民距離，希望再辦。他說原打算提問關於房屋及劏房議題，但因不少人已問相同問題，故沒有發言。他說如有更多時間，對大家會更好；又認為李家超未有敷衍回應，應予政府時間落實政策。

有途人不知諮詢會 盼形式更公開

場外有途經市民對地區諮詢會不知情。居住沙田的劉先生昨午到荃灣探朋友，經過荃灣官立中學，他說不知道正舉行諮詢會。他說多辦地區諮詢會是好事，可讓市民更了解新政府，但形式應更公開，讓更多人參與。他說如能跟李家超對話，希望了解政府有何措施振興經濟，以及保留人才。