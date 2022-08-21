率12司局長赴施政報告地區諮詢 稱處理房屋非空談 李家超：港須搶人才 或要輸外援

周六第二場 邀港九地區代表

首場地區諮詢會昨午在荃灣官立中學舉行，除李家超外，政務司長陳國基、財政司長陳茂波、律政司長林定國、政務司副司長卓永興、環境及生態局長謝展寰、運輸及物流局長林世雄、發展局長甯漢豪、房屋局長何永賢、教育局長蔡若蓮、創新科技及工業局長孫東、民政及青年事務局長麥美娟、勞工及福利局長孫玉菡均有出席。諮詢會出席者主要是新界各區的建制派地區代表，不少人舉手輪流發言，平均每人發言1至2分鐘。負責諮詢會的施政報告組表示，第二場地區諮詢會本周六（27日）舉行，會邀請港九地區代表出席。

多名與會者關注房屋問題，提出多項建議（見表），包括增加中轉屋和過渡房屋數目、發展郊野公園邊陲地帶，以縮短公屋輪候時間。另外，亦有人倡議在新增土地的公私營房屋比例改為8：2，以及降低重建強拍門檻等。

稱增中轉過渡屋入政府「雷達」

李家超回應時未提及具體措施，稱會考慮會上提及的各項意見。他說就房屋問題，政府會以行動為目標，審視不同建議。他又說，認同不能單靠市建局的力量推展舊區重建，認為市建局可集中精力和資源在大範圍重建項目，重建單幢物業可考慮運用民間力量。他說增加中轉屋和過渡房屋、市區重建等建議均在政府「雷達」之內。

分析行業斷層輸人才 平衡本地權益

本港移民潮持續，人才流失問題是諮詢會另一焦點。李家超說重視人才問題，在創科、醫療等範團一定會「搶（人才）」，在吸引人才方面要更主動和創新。他說，除了外國人才，政府亦重視培育本地人才，包括在教育層面增加應用學科，促進學生多元發展。他透露勞福局將蒐集數據，審視本港人力結構，分析什麼行業缺乏人才或出現斷層，有可能要考慮輸入海外人才，惟需保障本地人員權益，強調會平衡兩者。

部分出席者亦關注通關，包括促請政府盡快放寬入境檢疫，認為可趁今年11月舉行的香港國際七人欖球賽，撤銷入境者在酒店檢疫，讓旅遊業復蘇，以刺激本地經濟民生。亦有與會者期望擴闊前往內地的「人文關懷通道」，方便港人經商等。李家超回應稱明白市民有相關需要，政府正努力減少港人到內地的不便，朝有關方向工作。

劉兆佳：展團隊精神 拉近群眾距離

有別於前任特首林鄭月娥通常單獨或與個別官員出席《施政報告》諮詢會，今次李家超率領12名司局長到場。全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，李家超是希望展現問責班子具團隊精神，爭取市民信任，亦反映新政府銳意拉近與群眾的距離，建立願意與各方接觸、重視各方意見的形象。劉又說，政府上任個多月均着重公關工作，在突發事件反應迅速，從一連串行動可見正樹立管治新風。

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