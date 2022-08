港大推國安必修課 睇片10小時做MC測驗

港大教務長曾詠詩昨日向所有學生發電郵公布,所有於下學年(2022至23學年)或以後畢業的本科生,均須修讀名為「憲法、基本法及國安法入門」(Introduction to the Constitution, the Basic Law and the National Security Law)的國安教育課程,並取得及格成績。根據電郵,有關課程不佔任何學分,學生毋須另外註冊修讀。電郵提到,學生須自行觀看少於10小時網上影片,之後完成由多項選擇題(MC)組成、需時少於一小時的測驗,以開卷形式(open book)進行,即學生其間可查閱相關資料,並容許重複測驗。

新學年大部分課程面授

除港大以外,另外7間資助大學均已公布國安教育安排,其中科大及中大下學年起首設國安課程,而浸大、理大、教大、城大及嶺大今個學年已有國安課程。另外港大昨日亦宣布,新學年大部分課程將以面授方式進行,不會延續遙距教學安排。