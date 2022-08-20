港大推國安必修課 睇片10小時做MC測驗

港大教務長曾詠詩昨日向所有學生發電郵公布，所有於下學年（2022至23學年）或以後畢業的本科生，均須修讀名為「憲法、基本法及國安法入門」（Introduction to the Constitution, the Basic Law and the National Security Law）的國安教育課程，並取得及格成績。根據電郵，有關課程不佔任何學分，學生毋須另外註冊修讀。電郵提到，學生須自行觀看少於10小時網上影片，之後完成由多項選擇題（MC）組成、需時少於一小時的測驗，以開卷形式（open book）進行，即學生其間可查閱相關資料，並容許重複測驗。

新學年大部分課程面授

除港大以外，另外7間資助大學均已公布國安教育安排，其中科大及中大下學年起首設國安課程，而浸大、理大、教大、城大及嶺大今個學年已有國安課程。另外港大昨日亦宣布，新學年大部分課程將以面授方式進行，不會延續遙距教學安排。