劉國勳：今有空間重研 以北都角度規劃

湯家驊：尊重程序 吳秋北：覓地共識

目前行會成員中葉劉淑儀、湯家驊、林健鋒、任志剛及劉業強5人有香港哥爾夫球會會籍。就環諮會最新決定，湯家驊稱對環諮會決定沒特別看法，認為應尊重正常程序，相信7個月能給予社會更多時間及空間探討不同方案，亦不擔心造成政治風波。對於香港哥爾夫球會被指着力游說環諮會有否構成壓力，湯稱在多元社會游說工作正常不過。

工聯會立法會議員、行會成員吳秋北認為，今次決定予外界觀感不佳，認為盡量覓地發展是社會共識，市民有很高期望，冀政府盡快向環諮會提交補充資料。對於延期至少7個月會否令建屋計劃出現變數，吳認為市民會有擔心，政府不應予人偏袒權貴的觀感，冀有關部門盡快交代計劃。

民建聯立法會議員劉國勳認為，環諮會最新決定是變相暫緩計劃。他稱自己過往一直質疑高球場具生態價值和交通配套欠佳，現在給予政府空間重新研究和規劃項目。劉又稱，由於高球場用地契約明年9月屆滿，建議政府等待環諮會最終決定，屆時從整個北部都會區角度出發，以全面規劃高球場土地用途。劉並希望環保署長尊重環諮會決定，別動用其權力批出環境許可證。