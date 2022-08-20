環團：所需資料一直未補足 責在政府

稱有委員一早反對罕見 需檢討

吳希文稱，現時需補充的資料，都是在環諮會大會和環評小組會議反覆討論，政府一直未能補充足夠資料，認為今次公眾不應怪罪環諮委員未有通過環評，事件責任應在政府部門，因過往部門提交環評時經過環保署和漁護署等部門，一般早知有何不足並改善，盡量減低不穩定因素。

吳稱，今次「三番四次出狀况」，更有委員在小組會議已表態反對項目，情况很罕見，政府團隊需檢討在補交資料和解說上要更完善，「（檢討）為何委員對於環保署或漁護署的意見不受落，為何今次會這樣失敗」。

翻查資料，已任環諮會主席近6年的黃遠輝任期至今年底屆滿，按政府慣例委任公職不多於6年，他或不獲續任，明年未必能審議高球場環評。吳希文說，每個主席判斷會有不同，若有新主席或有另一種處理，但政府亦有可能「破格」續任，難料對高球場環評影響。

環諮會委員黃傑龍表示，環諮會會議討論超過兩天，有關決定是根據法律程序，是環諮會的決定，並且是合適的決定，而今次決議雖未通過環評，亦沒有否決，故高球場建屋計劃仍是「有希望」。