高球場環評須補充 8個月後再審 環諮會「暫緩決定」 本研社料建屋時間順延一年

2018年土地供應專責小組報告將粉嶺高球場發展列為8個優先選項之一，收回高球場內32公頃土地，其中8公頃發展公營房屋。環諮會環評小組7月18日和環諮會大會8月8日兩次會議，均未就該項目環評做決定，環諮會昨再經近10小時閉門商議後，主席黃遠輝會後表示，經過前後3次會議共逾20小時商討，委員未能就環評報告作任何決定，會要求項目倡議人土木工程拓展署提交進一步資料，屆時委員將再審議並做決定。

黃遠輝：幾乎人人感要補資料

黃說，會上「沒有一個委員認為需要否決環評報告，但幾乎每一個委員都覺得需要有進一步資料」，故委員會暫不作任何建議，委員亦同意「暫緩決定」，並稱做法過往在環諮會已有先例，在龍尾事件等重大議題均曾以要求申請人進一步資料方式處理。他又解釋，「暫緩決定」亦是決定，故法例上已符合在8月28日前作決定的期限，而申請人補交進一步資料則沒時限。

涉4範疇 補做活躍時段雀鳥調查

黃表示，土拓署需補充的進一步資料涉及四大範疇：整體佈局、生態調查、水文地理和眩光光線影響，當中包括改善佈局以保育0.39公頃的樹木林和減少斬樹；補做今年9月至明年3月的雀鳥調查，調查早上6至10時活躍時段雀鳥數目，印證現時只做早上10時至晚上10時的數據，以及補做為期兩個月於凌晨2至4時的飛蛾調查，與現有數據對比；對於在分區4中極具價值的水松，在鄰近地區做大型水文研究作參考；而因無非常有效的方式調查眩光光線對動物影響，故只建議就鄰近屋邨做對日照和光線的影響研究。

環諮：同心協力可追建屋進度

發展局：難定時間表影響

由於雀鳥調查需時7個月，至明年3月完成，黃遠輝稱環諮會最快明年4月再審議項目環評，但強調不會因政府補足資料便會通過。他又相信，公屋建屋周期是5至6年，7個月延期未必會阻礙公屋供應，因有很多程序可同步進行，相信同心協力下政府可追回時間在最早2029年有供應。

環保署回覆稱，署長會詳細研究相關環評報告，再決定是否批准該報告，如有需要可在接獲環諮會意見後14天內，要求工程倡議人提交有關資料，以決定是否批准環評報告。

發展局及土拓署回覆稱，有關部門會按環諮會要求提交資料，所需時間有待評估，加上法定環評及規劃程序仍在進行，現階段難定斷對發展時間表影響，發展局和有關部門將繼續爭取早日落實有關建議。香港哥爾夫球會至截稿未回覆本報查詢。

本研社促停高球場續租

陳劍青認為，即使最終政府決定在高球場建屋，建屋亦延誤至少7個月，估計1.2萬個公營房屋單位最快2030年完工，公屋輪候時間進一步延長。他又稱，高球場在粉錦公路以東32公頃用地的租約明年8月到期，政府應在屆滿後暫停其租約至環評有結果為止。

王坤憂北都步後塵

前土地供應專責小組成員王坤對環諮會決定感失望，並擔心進一步延長公屋輪候時間，更看淡後5年公營房屋供應。他又說，若最終環諮會未能通過高球場環評報告，估計北部都會區亦可能步其後塵，因該區有不少綠化地，相信更難符合環諮會要求。

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