官稱競辦坦率 李家超遲交支持同意書免罰

案件昨早短暫開庭，李家超未有現身。法官歐陽桂如向李家超的代表大律師詢問部分字眼的意思，便押後頒下決定。判辭稱，李家超分別於4月13、17及18日刊登3則選舉廣告，內容與香港乒乓女隊主教練李靜、時任立法會議員林智遠及藝人方力申有關。不過，李家超未按照《選舉程序規例》，於發布廣告後一個工作天內將支持同意書（下稱同意書）上傳至選舉事務處中央平台。

963同意書 辦公室只4人全職 信疏忽

判辭稱，直至4月21日，李家超競選辦收到傳媒查詢，才上載3份同意書；扣除公眾假期，當中遲了2至3個工作天。事件曝光後，李家超迅速向公眾交代原因，不但承認工作機制有改善空間，亦訂立新機制以防事件重演。

判辭表示，李家超競選辦副主任兼選舉開支代理人吳文華向法庭呈交誓章，解釋違規事件的4個原因。其一是欠缺直接溝通，發布選舉廣告的員工與上載同意書的團隊在不同地方工作；其二是時間緊迫，特首選舉一度押後，競選團隊要在短時間內工作；其三是人力緊絀，競選辦的行政辦公室僅聘請4名全職員工，由一名義工和一名實習生負責整理同意書的清單；其四是工作量繁重，短短12日內競選辦已將963份同意書和237份表格上傳至中央平台。

首有特首申免罰 付6.4萬訟費

法官考慮後相信本案並非有人對法律視而不見，因為事發之前競選辦已處理約800份同意書。法官認為，無原因顯示競選辦特殊處理涉案3份同意書，相信事件為疏忽所致。法官又稱，本案延誤上載同意書的時間較短，李家超沒取得特殊好處，故頒令豁免刑罰，李須支付6.4萬元訟費。

【案件編號：HCMP697/22】