「墨落無悔」聲明書 被指「關鍵文件」

控方：3草擬者表明不顧法律後果

案情指稱，梁晃維、張可森及鄒家成於2020年6月9日所擬的兩點聲明內容包括認同「五大訴求，缺一不可」、「若支持度跌出各區預計可得議席範圍，須表明停止選舉工程」，聲明又強調抗爭決心，絕不應因極權打壓而讓步，又呼籲港人拒絕支持「抗爭意志飄忽不定的參選人」。

最終聲明獲37個簽署，本案20名被告即袁嘉蔚、黃之鋒和朱凱廸等簽署聲明，並在個人facebook專頁發布，另有8名被告簽署後無對外發布，例如劉頴匡。此外，公民黨及新民主同盟亦代表黨內參選人簽署聲明，但只有公民黨在facebook發布聲明內容，包括譚文豪、郭家麒和楊岳橋。除聲明外，各參選人亦須向民主動力交出1萬元保證金，以支持行動的共識。

同月19日，街工表明不會接受初選結果，不願遵守協議，即使初選落敗亦有可能會參選立法會選舉。翌日，參選新界西的朱凱廸、張可森、黃子悅、伍健偉、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒及譚凱邦發聲明譴責街工有違共識。

（港區國安法）