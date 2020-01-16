控方歸納4戰線：議會、國際、街頭、工會 涵國安法前行為 公民黨、眾志促外國制裁 抗爭派援街頭

案情指控各被告試圖掩飾及正當化其行為，「以民主之名，推動具顛覆意味的政治主張」，並歸納四大戰線：「議會戰線」透過肢體抗爭擾亂議會運作，阻撓特區行政機關依法履行職能；「國際戰線」即促請外國政府制裁中央及特區政府官員；「街頭戰線」是藉宣揚抗爭、「和勇不分」等口號，煽動社會暴亂；「工會戰線」則是「濫用」工會散佈假消息，引起對政府的仇恨及擴大影響力。

公民黨3人促美通過《港人權法》 案情指「求美預港」

律政司長林定國已向本案被告發信稱，案件具「涉外因素」，指示毋須由陪審團審理。上述「國際戰線」便涉及聯繫外國政要。案中3名公民黨成員譚文豪、郭家麒和楊岳橋，於2019年9月連同其他黨友以公民黨名義，去信美國共和黨及民主黨議會領袖，促請美國政府通過《香港人權與民主法案》，案情稱此舉即「請求美國政府干預本港事務」。

籌備初選期間，楊岳橋亦表明公民黨會繼續呼籲國際社會向中央或特區政府施壓；譚文豪則在政綱主張「與手足共進退連結國際社會」，並公開支持外國制裁警務處長等主要官員。

毛孟靜則被指接受彭博社、《華爾街日報》等外國媒體訪問推動國際戰線，包括標籤以國安法提控是散播恐懼，刻意造成「寒蟬效應」；又表明會透過阻止立法會通過議案，持續對抗中央政府。

黃之鋒對外游說 溯至2016年

案情亦追溯至黃之鋒由2016年起游說各國通過《香港人權與民主法案》，以及任職羅冠聰議員辦事處時參與在美國、英國及聯合國的游說工作。

黃之鋒擔任香港眾志秘書長時，眾志於2020年3月向時任美國國務卿蓬佩奧發公開信，促請美國制裁參與「警暴」的官員；黃亦曾在facebook發帖「詳細闡述」計劃連結「選舉戰線和國際戰線」，以圖「反制中共」。

尹兆堅鼓吹「和勇合一」撐街頭

時任民主黨主席胡志偉亦涉及在受訪時宣揚國際及街頭戰線，副主席尹兆堅則鼓吹「和勇合一」，支持街頭的前線示威者及呼籲「對抗暴政」；案情又重提胡志偉去年1月，被發現沒按保釋條件交出BNO護照，遭撤回保釋。

劉澤鋒、李嘉達撐「黃色經濟圈」 馮達浚創網媒倡「攬炒」

至於推動「街頭戰線」者，案情稱劉澤鋒其時是學聯抗爭者支援基金主席，後在初選論壇亦可見他以透過基金支援「魚蛋革命」的激進示威者為傲，又擬利用立法會的資源支援抗爭者，提供工作配對及幫助「黃色經濟圈」發展。除了劉澤鋒，案情另列出公民黨及李嘉達等支持「黃色經濟圈」。

馮達浚則被指與「前線示威者有緊密連繫」，並宣揚本土或顛覆思想，藐視中央政權，包括在初選論壇中強調議會與街頭抗爭「密不可分」、會「繼承抗爭者嘅意志」、「共同嘅敵人就係共產黨政權」等。案情另稱馮與胡戩創立網媒「加山傳播」，透過文章散佈「攬炒」及「國際制裁」，並使用「光時」等具顛覆意味口號，宣揚顛覆政治思想；又提及記協於前年9月接納警方投訴「加山傳播」一篇文章偏頗及錯誤。

吳敏兒倡大罷工 聯繫外國工會

另外，案情稱「工會戰線」即利用工會散佈影響力，在立法會各功能組別推動「攬炒十部曲」。前職工盟主席吳敏兒涉於工會戰線「擔任領導角色」，包括在初選論壇倡議發起全港大罷工，以及聯繫支持港人抗爭的外國工會；又以職工盟主席身分表明要用盡方法「累積罷工實力」，邁向「大罷工」等。

明報記者

（港區國安法）