吳政亨問初級偵訊可否公開 官着自行索意見

除了申請解除報道限制的袁嘉蔚、何桂藍、劉頴匡、吳政亨共4人，黃之鋒、林卓廷、岑敖暉等11人昨亦有列席聆訊。各人開庭前與旁聽者揮手，舉起心形手勢等，林卓廷稱「中秋快樂阿媽」，譚凱邦則說「預祝你生日快樂」及向旁聽席飛吻。

羅官於今年2月17日拒絕按辯方要求解除本案的報道限制。高院早前在前支聯會副主席鄒幸彤的司法覆核案中，裁定裁判官無權拒絕撤限。羅官昨表示按上述裁決，批准解除本案的報道限制。

吳政亨隨即詢問，撤限後能否公開他於今年7月4至6日自辯的閉門初級偵訊內容。羅官回答，自己只能確認初級偵訊是交付程序的一部分，建議吳自行決定是否披露。庭內有其他被告揶揄道：「後果自負！」

何桂藍稱未解疑慮 官宣布散庭

吳政亨在初級偵訊傳召拘捕他的警員及立法會議員葉劉淑儀。他昨手持聆訊騰本稱，自己是守法的人，「如果法律有唔清晰嘅嘢令到我犯咗法，我都唔想」。羅官回應稱，給予法律意見「超越咗我嘅能力」。數名被告隨即高呼：「辭職（resign）！」

何桂藍質疑，「保安局局長鄧炳強又話有咩就等法庭判吖嘛，𠵱家去到法庭又判唔到」。羅官回應「呢個唔係提問大會」。何續說，法庭應解除在席者的疑慮，「他日有記者畀人拉嗰陣，到時嚟到呢個法庭你又話你唔知道呀？」羅官隨即宣布散庭。

被告曾投訴聆訊晚餐僅獲3包餅

獲解除報道限制的審訊內容，涉及13次聆訊。其中在今年1月27日的聆訊，林卓廷投訴懲教署以沒安排晚膳為由，僅每人派發一包梳打餅，他經要求下才獲3包。羅官當晚遂押後聆訊，讓被告返回院所吃飯，但多名被告堅持繼續。何桂藍一度怒斥：「係咪話要食飯，就要接受唔公正嘅押後呀？」懲教署當時回覆查詢表示不評論個別個案，署方會因應每宗法庭聆訊的情况，為在囚者作合適的膳食安排。