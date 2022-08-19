初選案戴耀廷等29人表明認罪 報道解禁 控方指戴發起計劃區諾軒主要協調

本案去年3月首次提堂，控方5月申請將案轉介高院，展開交付程序。在今年6月為期4日的提訊日中，共18人表明不認罪，包括進行初級偵訊的吳政亨。吳的facebook昨發帖透露他在答辯之間的抉擇，形容答案沉重，國安法案件未見有脫罪，他反覆思考有否犯罪時感「我絕對不認為」，最終決定不認罪。

提訊日讀逾百頁案情 5人只承認部分

表明認罪的29人中，袁嘉蔚、馮達浚、吳敏兒、范國威及呂智恆只承認部分控方案情。控方在一連3天的提訊日向認罪的被告讀出逾百頁案情，書記其後問被告是否同意案情。區諾軒表示同意後稱「希望向全體被告致歉，因為我無辦法確保初選合法」；譚得志一度稱「同意劇情」；劉頴匡則稱「呢份案情一字一句所言甚是，係歷史印記」；趙家賢稱「向有協助初選所有人表示歉意」。

控方：趙家賢統籌 鍾錦麟協助

「真攬炒」致血腥鎮壓外國制裁

控方案情指控戴耀廷是首名提倡「35+」初選、整個串謀計劃的發起人，區諾軒為主要協調員，趙家賢負責統籌，鍾錦麟則協助，吳政亨則發起「三投三不投」聯署，確保參選人遵行承諾，其餘被告則參加初選。

根據控方案情，戴耀廷於2019年12月在《蘋果日報》發表文章，提及要取得立法會過半議席；自12月起，他與區諾軒發布不同文章宣傳「攬炒」，並於2020年3月舉行記者會宣傳初選。戴同年4月提出「真攬炒十步」，即令社會陷入危機，甚至引致血腥鎮壓，目的是要求外國制裁，而奪取過半議席是關鍵之處（見表）。2020年6月9日，戴耀廷、區諾軒、趙家賢及鍾錦麟召開記者會交代初選，「民主動力」提供平台，協助招募義工，並眾籌資金逾340萬元；香港民意研究所則負責物流安排。按計劃，初選勝出者將參選立法會，落選者不參與，若有參選人被取消資格（DQ），會有Plan B頂替，戴從中協調。戴、區和趙其後舉行數次選舉論壇及網上直播，眾被告在論壇中多次提及「攬炒」、「光復香港 時代革命」，並要對抗「極權中共」等。

中聯辦譴責違國安法 初選續舉行

控方案情指出，《港區國安法》實施後，時任政制及內地事務局長曾國衞表示初選可能違法，相關部門正調查，中聯辦亦公開譴責初選違反國安法。戴耀廷反駁，初選沒主張分裂國家，不可能違反國安法。初選舉行前夕，香港民意研究所被警方搜查，戴耀廷等人同意初選如期舉行。初選終在2020年7月11至12日舉行，逾60萬人在251個投票站投票，31人包括27名被告勝出初選。因疫情緣故，2020年立法會選舉延期，部分被告繼續透過受訪及文章實踐串謀計劃。最終全部被告於去年1月被捕。

根據國安法，干犯顛覆國家政權罪者，首要分子或罪行重大者處終身監禁或10年以上監禁；積極參加者處3年以上、10年以下監禁；其他參加者處3年以下監禁等。

【案件編號：WKCC813/21】

明報記者

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