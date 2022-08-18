5港人東南亞失聯 港男赴泰遭「賣豬仔」毒打逼詐騙

入境處跟進 外交公署：積極查找

針對有港人在有關國家失聯事件，外交部駐港公署發言人稱高度重視涉港領事保護工作，全力維護海外港人安全與合法權益，與入境處協助在外港人小組、外交部領保中心、駐有關國家使館等保持密切溝通，推動有關使館工作，積極查找失蹤者下落；公署又指曾於2月發安全提示，提醒中國公民謹慎前往緬甸北部和妙瓦底、大其力地區，建議港人提高警惕，避免到上述地區，遠離網絡詐騙、賭博等非法活動，確保人身安全。

網上廣告應聘工作 抵埗即遭禁錮

其中事主Mike（化名）的父親昨接受本報訪問稱，兒子在網上看到招聘到泰國工作的廣告，只需工作一兩個月，薪酬7萬港元，Mike打算一試，認為即使未獲工作亦可當旅遊，但抵泰後不但未獲安排工作，反遭禁錮，後被送往泰緬邊境地區，電話被沒收，現只能每隔數天以泰國的電話號碼與父聯繫。

Mike父稱，據兒子描述，其居住地類似屋苑，可出外買日用品和食物，但不能走出屋苑，所住房間有數張碌架牀，6至7人同住，包括港人。他指兒子曾逃走不果被人以手扣扣着毒打，數天後獲釋放重返工作崗位，工作包括誘騙他人到當地、賭博、購買加密幣等。Mike曾發短訊，指詐騙集團要求匯款17萬人民幣才將他釋放，但其父擔心「17萬之後再整多個17萬，又怎麼辦呢」，故沒匯款。他上月已報警，警方亦聯絡跟進，惟兒子仍未獲救，他十分擔心兒子的人身安全。

入境處稱，協助在外香港居民小組在接獲求助個案後，已即時按求助人意願，協助其向當地警方報案；會繼續與其餘5名當事人的家屬、警務處、外交部駐港特派員公署、中國駐當地大使館或總領事館保持密切聯繫及跟進個案。警方則表示1月至今接到12宗求助，報稱因誤墮求職或網上情緣等騙局在外地被禁錮，警方會與境外執法機關保持密切聯繫，透過國際刑警平台聯絡海外執法機構交流情報及助查。