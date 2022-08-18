前規劃署長：非用整個球場建屋 難強烈反對

測量師：很多綠化帶更值得發展

環保建築專業議會昨辦網上論壇，以專業角度討論粉嶺高球場發展，劉振江認為，若以現時高球場擬議公營房屋計劃密度是太高和交通不便，不適合發展，並稱土供組推薦高球場作優先選項時，亦指仍需考慮很多技術和生態研究。他稱，政府擬在高球場其中8公頃建12幢大廈共1.2萬伙，對比附近的清河邨約8.6公頃用地，興建8幢大廈共7100伙。他又指數周前到訪高球場，看見景色優美，且有野生動物，認為對比高球場，很多綠化帶均可發展。

凌嘉勤則表示，高球場發展是規模問題，明白球場具生態價值，故發展時需小心，而現時建議不是發展整個球場，不認為有人可強烈反對9公頃用地發展，又指任何發展選項都會遇到反對聲，提出「為何不用其他方案」的問題。他認為包括棕地在內的發展都存在生態影響，需平衡影響程度及公眾利益。

環保建築專業議會董事Alexander Duggie強烈反對發展，形容高球場是香港景觀上的「蒙娜麗莎」，即使只「撕去」一角，亦會對高球場整體造成破壞。