政府環評涉不同研究 高球會集中生態調查

高球會顧問總監 港雀鳥權威

翻查aec公司網頁，該公司曾為西鐵線、落馬洲支線做濕地管理工作，亦曾為沙埔的全面發展做濕地管理及修復工作。aec總監Paul Leader是香港觀鳥會紀錄委員會委員，熟悉東亞地區尤其中國地區的鳥類。aec另一總監David Stanton是生態學家，從事生態調查逾15年。

文志森說，本港雀鳥生態調查只有aec和Ecosystems兩間公司處理，其中Paul Leader是香港雀鳥權威，「最勁就是他」，其在港從事雀鳥生態工作20至30年。但他解釋，Ecosystems負責的環評報告需涉及生態以外其他研究，而高球會只集中生態調查，相對有更多預算，可以做得較仔細，自然會找到更多物種。他指出，發現到多物種不代表不能發展，因關鍵是要評估發展對生態有多大影響。