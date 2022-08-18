環諮開會前 高球會邀赴球場游說 其間提政府環評缺失 理據曾於會上提出

明報記者 曾偉龍、區慧盈、馬耀森

明續審環評 何永賢：對建公屋很重要

環諮會8月8日討論發展高球場的環評報告，討論逾6.5小時未有結論，負責項目的土木工程拓展署代表遭多名委員就環評提出不同質疑，部分委員表明反對環評，最終會議未有決定，將於周五閉門續審。房屋局長何永賢昨出席活動被問及事件，指高球場對興建公屋很重要，並「會珍惜每一塊土地」。惟她亦稱尊重環諮會最終決定。

球會生態調查6月完成

稱環評低估動物品種等

若高球場環評明天獲通過，政府可於明年9月收回32公頃土地（球場佔地172公頃），當中9公頃發展房屋等用途。營運高球場的香港哥爾夫球會早前已委聘生態顧問公司，自行製作一份生態調查報告，記錄到的動物品種和具保育價值動物品種都高於政府環評發現，並於6月完成報告，提交環諮會考慮。

球會除積極提交意見，游說工作亦頻密進行，據悉，球會在環諮會環評小組7月18日開會前，早已透過環諮會秘書處邀請委員參觀球場。有委員透露，部分委員出席參觀，其間高球會向委員簡報其生態顧問的意見。

委員：球會意見多 力度超其他項目

本報獲得當日簡報的兩份簡報文件，高球會列出政府環評報告6缺失，涉及生態基線研究問題、低估蝙蝠和飛蛾等動物品種量和林地補償潛在影響等。環諮會亦確認在小組會議前將公眾意見文件轉交委員，包括兩份來自哥爾夫球會的簡報文件。

球會顧問報告的調查發現和高球會對政府環評的質疑，其後亦成為環諮會會上討論焦點之一。有不願透露身分的環諮會委員稱，過去受計劃影響的持份者，無論是一般市民或社區團體都可向環諮會提交意見，而球會擁有很多資源，而且對發展建議表現得很緊張，提交的意見和資料特別多，游說力度亦超過近年其他項目。他說，球會沒有直接接觸游說他，但有持有高球會會籍的朋友曾與他討論對用地的立場。他又強調，高球會的顧問報告不會取代政府環評報告，只會當球會意見為一般的持份者意見考慮。

另有香港哥爾夫球會會員表示，曾受球會邀請協助游說工作，阻止高球場發展，惟該會員拒絕，並估計高球會數年前已開展游說。

前委員稱一般避見持份者

環評以外資料僅參考

環諮會前委員文志森表示，過去環團亦會自行做建議書和調查，向環諮會提出反建議，但從未見過如此詳細的民間基線調查，詳細程度有如另一份環評。他說，環諮會沒有對委員接受游說的指引，因委員會要聽取公眾意見，但委員一般會避免接觸持份者，只接收書面文件，若出席簡報會或曾受游說，會在會議上申報。

但他指出，按法例環諮會只是審議項目建議者的環評報告，其他資料只是助委員了解項目，若發現生態調查或環評不恰當或不充分，亦可「有條件通過」環評，但會要求項目申請人補充或重做。

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