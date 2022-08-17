指示初選案不設陪審 林定國首提「涉外因素」

將由3法官審理

有親屬稱研覆核

本報取得信件，當中附上律政司長林定國今年8月13日簽發的證書。林定國在證書中表示，將行使國安法第46條賦予的權力，指示初選案訴訟毋須設有陪審團。他表示，為了有效制止危害國安犯罪，基於3個理由而發出證書，包括（1）案件具有「涉外因素」（involvement of foreign factors）；（2）保障陪審員及其家人的人身安全；（3）若審訊在有陪審團下進行，有可能出現妨礙司法公義妥為執行的實際風險。

杜淦堃：可多解釋理據釋疑慮

律政司在信中表示，根據有關證書，本案將在沒有陪審團下審訊，並指示由3名法官組成審判庭審理。大律師公會主席杜淦堃向本報表示，由於涉及司法程序及潛在司法覆核，故不便揣測。他表示國安法下不設陪審團是新事物，理解律政司的決定會引起法律界或公眾疑慮。杜淦堃認為，既然律政司第二次作相關決定，可以多解釋理據，以釋除公眾疑慮。

親屬：看不到如何「涉外」

初選案被告梁國雄的妻子陳寶瑩說，涉案被告只是在香港參加初選，案中爭辯是否在《基本法》下合法，看不到如何「涉外」。她又說，在「唐英傑案」後再度不設陪審團是意料之內，因為國安法條文意思是「可」不設陪審團，但在普通法制度下，重要案件一直設陪審團，質疑欠合理理由。

有與案有關的人表示，不清楚案件如何具「涉外因素」，認為目前指控仍然空泛，希望當局講清理據。該人續稱，留意到唐英傑案的判決，但仍希望案件由陪審團審理，因為陪審團參與對被告而言更為公正。

翻查資料，國安法首案被告唐英傑因駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟的電單車撞向警員，被控煽動他人分裂國家及恐怖活動罪，案件由3名法官共同審理，不設陪審團。唐英傑曾就不設陪審團向高院提司法覆核，被上訴庭裁定敗訴。判辭引用時任律政司長鄭若驊發出的證書，當中列明兩項理據，涉及陪審員安全和妨礙司法公義，但不包括「涉外因素」。

司法機構網站顯示，初選案中30人已排期於高院作案件管理聆訊，其中18名被告於9月分7日聆訊，包括：區諾軒、鍾錦麟、梁晃維、岑子杰、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、譚得志、郭家麒、楊岳橋、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、劉頴匡、王百羽、戴耀廷；餘下12人將於11月分成4日聆訊，包括：趙家賢、袁嘉蔚、徐子見、毛孟靜、馮達浚、李嘉達、吳敏兒、譚凱邦、范國威、呂智恆、岑敖暉、伍健偉。

【案件編號：HCCC69-70/22】

明報記者

（港區國安法）