倡增職員比例 增社工護士人手

據了解，報告亦初步建議按比例增加留宿幼兒中心的高級幼兒工作員人手，以加強對幼兒工作員的督導及訓練。報告提及留宿幼兒中心的幼兒工作員需兼顧餵食、洗澡、換尿片、接送兒童外出訓練或覆診等工作，初步建議增設「幼兒照顧助理員」一職以分擔幼兒工作員職務，讓幼兒工作員有更多空間及更專注照顧幼兒特殊及發展需要，並有合適時間接受在職培訓。

倡中心設臨牀心理學家

引入院長登記制 須讀課程

引入專業支援方面，報告初步建議在留宿幼兒中心增加社工及護士人手，另建議增設臨牀心理學家，以協助中心內有特殊教育或照顧需要兒童的訓練需要及情緒問題。

前線工作人員以外，報告亦針對院長初步提出數項建議，包括引入院長登記制度，要求院長入職時必須在指定時間內完成指定保護兒童的培訓課程，以及入職後須達到持續專業進修要求，確保能及早察覺懷疑虐兒情况，並向員工提供督導。為配合政府推行強制舉報懷疑虐待兒童個案的法例，報告初步建議考慮將來規定院長必須舉報懷疑虐待及忽略兒童個案。