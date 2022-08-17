倡增職員比例 增社工護士人手

【明報專訊】童樂居虐兒案觸發社會關注兒童住宿照顧服務的人手及服務質素，據了解，社署成立的兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會第一階段檢討報告，提及現時在留宿幼兒中心有特殊教育或照顧需要兒童佔整體服務名額逾四成，兒童家庭背景較以往複雜，有需要加強服務支援，包括初步建議將留宿幼兒中心的幼兒工作員人手比例由1：6.2，提升至接近住宿特殊幼兒中心的1：4.5，並增加社工及護士人手。
據了解，報告亦初步建議按比例增加留宿幼兒中心的高級幼兒工作員人手，以加強對幼兒工作員的督導及訓練。報告提及留宿幼兒中心的幼兒工作員需兼顧餵食、洗澡、換尿片、接送兒童外出訓練或覆診等工作，初步建議增設「幼兒照顧助理員」一職以分擔幼兒工作員職務，讓幼兒工作員有更多空間及更專注照顧幼兒特殊及發展需要，並有合適時間接受在職培訓。
倡中心設臨牀心理學家
引入院長登記制 須讀課程
引入專業支援方面，報告初步建議在留宿幼兒中心增加社工及護士人手，另建議增設臨牀心理學家，以協助中心內有特殊教育或照顧需要兒童的訓練需要及情緒問題。
前線工作人員以外，報告亦針對院長初步提出數項建議，包括引入院長登記制度，要求院長入職時必須在指定時間內完成指定保護兒童的培訓課程，以及入職後須達到持續專業進修要求，確保能及早察覺懷疑虐兒情况，並向員工提供督導。為配合政府推行強制舉報懷疑虐待兒童個案的法例，報告初步建議考慮將來規定院長必須舉報懷疑虐待及忽略兒童個案。