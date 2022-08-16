高球場建屋環評 周五定斷 環諮會倘否決政府仍可批許可證 環團：須具極強理由

明報記者 曾偉龍、馬耀森

促政府就房屋分佈水文影響補資料

上屆政府任內土地供應專責小組報告提出發展粉嶺高球場在粉錦公路以東的32公頃土地，計劃中的分區1其中8公頃發展1.2萬個公營房屋單位，可容3.36萬人，最快2029年完工。項目環評報告於8月8日環諮會會議經6.5小時討論仍無決定，周五續會閉門討論。

據悉，上次會議閉門環節中有逾半在席委員傾向反對環評報告，令計劃有觸礁風險。會上委員提出多項技術問題，涉及雀鳥調查時段、蝙蝠調查方法、擬議保育區內動物受房屋發展的影響、樓宇佈局，以至對球場內祖墳和風水的影響等。有委員分別質疑調查只使用手提蝙蝠偵測儀未夠完善，調查時段僅在早上10時至晚上10時進行，亦未能涵蓋調查時段以外出沒的動物，以及現時樓宇佈局若作調動則可減少砍伐林地的樹木。

哺乳類物種數目 球會調查較政府多

土拓署稱仍認為分區1建屋建議合適

此外，不少委員關注香港哥爾夫球會顧問做的生態調查找到的哺乳類動物，較政府顧問調查結果多，土木工程拓展署總工程師鍾永康於上次會議主動回應稱，綜合政府及哥爾夫球會的報告，分區1的哺乳類動物會由原來3種增至16種，其餘3分區則由各5種，增至分別19種、9種和13種。

鍾說，即使考慮最新資料，政府對分區1的生態價值評級維持在低至中，分區2及3評級維持中等，分區4評級維持中至高，而過去具中等生態價值的項目亦可發展，故認為分區1建屋建議合適。

環諮主席黃遠輝：不會再有續會

環諮會昨回覆本報稱，委員於會後再要求政府就報告提及的生態影響、房屋發展分佈、水文影響、照明眩光影響等方面提供補充資料。環諮會主席黃遠輝昨回應本報查詢稱，土拓署上次會議已補充樓宇佈局、生態研究和生物多樣性報告等資料，周五會議沒有額外文件補充，但署方準備會更充足，討論上次會議未解釋的地方；而由於環評有審批的法定時限，故不會再有續會。

長春社吳希文分析，若環諮會不批准環評，一般項目申請人可考慮上訴或修改計劃重新提交申請，但政府不會「自己友告自己友」，上訴機會甚微；重新申請則需額外兩至三年；支持發展的公眾人士亦可能提出司法覆核。他指環諮會是諮詢架構，環保署長有權在環評不獲批准下批出環境許可證，惟過去無先例，署長須有非常強的理由，並冒很大政治風險去推翻環諮會決定，且有覆核風險，屆時項目會被拖延。

吳又說，根據過往做法，以及視乎環諮會委員和主席意向，環諮會可考慮「有條件通過」環評，再附有多重條件，包括要求政府補做生態影響評估和分析再報告；而過去亦見委員意見爭持不下，出現「五五波」情况，如在塱原落馬洲支線環評討論，當時環諮會主席決定該會不表態，僅列出正反意見，供環保署長考量。

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