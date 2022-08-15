衛署3個月走10牙醫 本科生入政府比例降 牙醫學會：移民潮疫情影響 供應短期減

衛署：已用不同方式招聘挽留

截至2022年7月1日，衛生署共有312名牙醫職系人員。衛生署招聘牙醫，入職薪金每月6.4萬元。

王志偉指有明顯數目的同業移民，加上執業試因疫情一度停辦兩年，令牙醫短期供應下降，而私營機構能應市場而更改聘用條件，薪俸可增至10萬元，但政府則缺乏彈性，故吸引力減少；加上執業多年的牙醫若重返公營機構，年資不獲計，故大部分新加入政府的牙醫都是畢業生。

學會：已增執業試 通過人數升

教授：私營涉獵廣 主要看收入

牙醫執業受《牙醫註冊條例》規管，故《2021年醫生註冊（修訂）條例》未有包含牙醫。被問到應否容許海外牙醫免試執業，王志偉稱業界已透過增加執業試次數及協助考生應考，令本港牙醫供應有序地陸續增加。他透露，成功通過執業考試人數已由2015年的6名，增至2019年的27名，達當年本地牙科畢業生逾半。

港大牙醫學院助理院長（對外事務）梁耀殷表示，有多少畢業生加入政府，除了視乎政府招聘人數和社會氣氛，最主要的影響是收入，而私營診所工作彈性大，涉獵範疇較廣，也是吸引之處。該院牙醫本科課程六年級學生林廷擇和李欣霖，均是在2016年政府將牙科學士學額由50增至70多個時入學，即將畢業的他們有意繼續進修、攻讀專科。二人認為，政府職位的吸引力在於工作定時，並設專科培訓的資助，但在私營市場收入或較高，工作較有彈性。