爭街症排通宵 港牙醫比例貼近伊拉克 政府牙醫空缺率16% 業界促撥資源服務公眾

明報記者 畢嘉敏、張煒琳

實習記者 李芷珊、陳紀宜

醫衛局：檢視納基層醫療服務

考慮研引入非本地培訓牙醫途徑

醫務衛生局表示，會在基層醫療健康藍圖的框架下，檢視把牙科服務作為基層醫療服務的一部分，並積極考慮研究引入合資格非本地培訓牙醫的途徑。

據香港牙醫管理委員會的資料，現時本港有2441名居港的普通科牙醫，及310名專科牙醫，牙醫與人口比例約為1:2720，即每1萬人口約有3.7名牙醫。本報以香港牙醫數據比對世衛組織數據，香港有關比率低於不少發達地區如新加坡，以及內地（見表1）。

疫下名額減 11診所每周數十個

本港牙醫大部分在私營市場執業，剝智慧齒等收費動輒以千元起計；至於公營服務，截至今年7月1日，衛生署共有312名牙醫職系人員，主要服務對象是公務員、退休公務員及其合資格家屬，雖然衛生署有提供牙科街症，但疫情下服務名額大減（見表2），而每間診所每周只有數十個名額。

港大牙醫學院助理院長（對外事務）、口腔頜面外科臨牀副教授梁耀殷表示，本港牙醫與人口比例正慢慢改善，難言多少牙醫才足夠，因牙科與很多其他治療不同，「由止痛或者治療一些簡單的問題，到一些美容上的牙科治療，有很大分別」。

近年政府增加教資會資助的牙科首年學士課程學額，由2016年前每年50個學額，增至2022/23學年的90個，梁耀殷說，學院已盡力配合政府增加本地牙醫供應，增加學額後要擴建課室，部分課堂也要改為分時段上堂。他指現時政府提供公營牙醫服務的資源少，主要是提供兒童牙科保健和小部分的牙科街症，認為應撥更多資源服務公眾，令普羅大眾有牙痛等問題時仍有公營的選擇。

梁耀殷：牙科學額增 已盡力配合

王志偉：止痛脫牙簡單 可調動人手

牙醫學會會長王志偉表示，政府提供的緊急牙科服務只限止痛及脫牙，程序較簡單，認同可調動人手照顧更多市民。他又建議政府將學童牙科保健服務，由現時只限小學擴展至幼稚園及中學，並採用公私營協作模式，長遠改善市民口腔健康，「一條龍、一連串的計劃，每人到老年時，牙齒都會比現在好」。

醫務衛生局回覆稱，本港一般的牙科護理服務主要由私營和非政府機構提供，政府有為公眾提供緊急牙科服務，在11間政府牙科診所提供街症服務，在7間公立醫院提供口腔頜面外科及牙科專科診治等。局方又稱，有推措施照顧在牙科護理方面有特別需要者，如學童牙科保健服務、由關愛基金撥款的長者牙科服務資助等，長者醫療券計劃也可用作牙科服務，政府會在基層醫療健康藍圖的框架下，檢視把牙科服務作為基層醫療服務的一部分。

局方：服務量飽和 無法劃額外時段

醫衛局稱，政府牙科診所服務量已達飽和，衛生署無法再劃出額外時段增加街症服務。衛生署在疫情下，把牙科街症名額減半，衛生署回覆本報表示，會繼續密切注意疫情發展，適時檢視牙科街症服務名額。

對於牙醫供應，醫衛局稱，增加學額後，預計未來5年會有約400名牙科畢業生成為註冊牙醫；香港牙醫管理委員會2015年起把為非本地培訓的牙醫舉辦的許可試，由每年一次增至兩次，並優化許可試個別部分的安排等，以吸引更多合資格的非本地培訓牙醫在港執業，政府並積極考慮研究引入合資格非本地培訓牙醫的途徑，以期增加有關人手供應。

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