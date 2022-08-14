架構重組後混亂 家暴性暴職責 勞福局一度稱交民青局

民青局稱只接管婦委會工作

民青局成立後，與勞福局職能有調動，原屬勞福局的婦委會秘書處撥歸民青局。社署一向有支援虐兒、虐待配偶或同居情侶受害人，以及性暴力受害人的服務，而社署屬勞福局轄下部門。本報上月獲悉，架構重組後家暴及性暴力議題不知由哪個政策局負責。

本報上月12日起向民青局及勞福局查詢家暴及性暴力的職責誰屬，上月14日獲民青局回覆稱，警務處會處理有關虐兒、家庭暴力和性暴力案件的舉報；勞福局負責為家庭及兒童而設的福利服務、防止虐兒及為兒童事務委員會提供秘書處支援等工作。

記者問政務司長秘書 勞福局翌日稱負責

本報隨即向勞福局查詢，該局較記者要求回覆限期遲了9天、即上月28日回應，稱詳情參見該局網頁。勞福局網頁有關職責的欄目列明，過往由勞福局負責有關打擊家庭暴力和支援性暴力受害人等，由民青局負責。本報同日再向民青局查詢，至上周四（11日）未獲回覆，比原定7月29日回覆限期遲了13天，其間本報曾致電查詢，民青局口頭回覆稱仍在處理。

本報上周四以電郵向政務司長新聞秘書查詢，翌日獲勞福局統一回覆稱，有關防止虐兒、打擊家庭暴力和支援性暴力受害人的政策由勞福局負責。本報再登入勞福局網頁，發現上述有關相關職責欄目已消失。

雷張慎佳批卸責 狄志遠：歸勞福局合理

本報查詢一個月後，勞福局終回覆該局負責打擊家暴及支援性暴受害人工作，雷張慎佳認為事件顯示新制度出現交接問題，兩個政策局表現欠承擔，令人失望。她說，打擊家暴、性暴要有主力部門牽頭，其他部門亦不能「拍拍手說與我無關」，批評兩局卸責，顯得視野狹窄。她表示家暴、性暴涉生命危險，不應有空隙，並提到童樂居事件顯示社會仍有弱勢兒童不被重視，若再發生嚴重虐兒事件，擔心受害者求助無門，或無政策局願承擔。

狄志遠認為家暴、性暴工作須社工及心理學家等專業介入，勞福局較具經驗，由該局統籌合理。他形容家暴、性暴問題「一日都唔等得」，事件反映架構重組後現混亂，協調分工較「論盡」。身兼立法會民政事務委員會及福利事務委員會委員的議員陳家珮認為，新架構磨合需時，家暴及性暴為重大事項，應成立由政務司長領導的跨部門工作小組處理。

婦委會主席陳婉嫻表示架構重組不應有交接問題，而民青局會接觸400多個婦女團體，社區交流更頻密和直接，性暴和家暴等議題理論上亦可歸民青局。

明報記者 廖俊升