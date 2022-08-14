對方不適合仍交託 大狀：父母有責任

強制舉報展立法 研「沒有保護罪」

政府正就虐兒問題作多項研究，包括立法強制舉報虐兒，如教師、醫護、社工等指定專業人士未按責任舉報，可判監3年。另外，法律改革委員會去年發表報告，建議訂立「沒有保護罪」，照顧者若沒採取合理步驟制止嚴重虐待兒童，最高可囚20年；又建議適當提高現有的「殘暴對待兒童罪」刑罰。勞福局日前回覆本報查詢稱，該局已展開強制舉報虐兒個案機制的立法工作，目標明年上半年向立法會提交法案，政府亦會考慮如何落實法改會建議。防止虐待兒童會總幹事黃翠玲認為，相關法案可擴大保障兒童，盼加快通過。

另外，就「童樂居」虐兒案，勞福局長孫玉菡前日表示，委員會大致完成檢討留宿幼兒中心的服務，第一階段報告可在本月完成，第二階段檢討將涵蓋其他與照顧兒童相關的服務，預計明年3月完成。黃翠玲期望報告可協助改善幼兒中心質素，同時增加中心名額，以滿足社會需求。