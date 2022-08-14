嬰死滿身瘀灼傷 託養夫婦涉謀殺 兩犯居劏房屬機構個案 生母經濟問題交託

社署發言人表示，不幸離世男嬰的家庭並非該署跟進的個案，而被捕男女的家庭則是非政府機構營運的綜合家庭服務中心（中心）跟進的個案。社署會繼續聯絡有關中心，並為涉事家庭提供適切援助。

被捕夫婦親生9月大子未見受傷

收友人千元代照顧死者

被捕35歲姓葉男子及其24歲姓林妻子，分別報稱從事物流及無業，兩人育有一名9個月大兒子，目前交由親屬照顧。至於疑受虐後死亡的男嬰，據悉其24歲生母姓林，父親26歲姓鄭，均報稱為倉務員，兩人未有註冊結婚，男嬰出生後一家三口曾同住，上月底將男嬰交他人託養，並給對方1000元。

警方昨凌晨1時54分接獲姓葉被捕人報案，稱3個月大男嬰在博文街富貴大廈西座一單位昏迷。男嬰被送往廣華醫院搶救，延至3時08分不治。探員其後將陪同男嬰送院的葉帶返案發劏房，經調查後將葉及其妻拘捕。

右眼角4瘀傷 手腳灼傷疑非煙頭造成

旺角警區助理指揮官（刑事）趙炳輝表示，法醫在男嬰身上發現多處可疑傷痕，包括右眼角4處各有約一厘米瘀傷，左前臂、左小腿、右大腿、右腳背各有1至8厘米灼傷，亦有水疱，相信屬新傷痕，暫未能確定他如何受傷，初步觀察灼傷不似煙頭造成，疑受「熱力物體」灼傷，亦可能是熱水造成，死因有待剖驗確定，將循謀殺、虐兒及疏忽照顧等方向調查。

趙炳輝稱，警方以涉嫌謀殺拘捕一對夫婦，被捕女子與男嬰生母相識數年，為朋友關係，男嬰生母因經濟問題，上月底將兒子交予被捕人照顧。被捕夫婦在涉事劏房居住約兩年，劏房約150方呎，較凌亂，他們育有一名9個月大男嬰，暫未發現有受傷。探員檢走房內一批嬰兒用品、男嬰衣物、食物及發熱家居用品等調查，鑑證科亦到場協助蒐證。

兒童事務委員會委員雷張慎佳對事件感傷心，指父母帶小朋友來到世界，就有責任好好照顧，而非隨便交予他人。她說嬰孩脆弱，最需受保護，反而受暴力對待，遍體鱗傷，施虐者是沒有人性，事件反映社會上有兒童未受現有保護網保障。她建議設「兒童死亡聆訊」，分析案中家庭背景等，避免同類案件發生，政府長遠應以兒童角度推動整體政策，令兒童可健康安全成長。

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲說，家長若未能照顧子女，先要考慮受託照顧者的精神狀况、家居環境及經驗等是否適合，之後亦要常探望及了解，若未能在人際網絡中覓得合適者，可尋求兒童之家、社區保母等服務，最重要是懂得求助。

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