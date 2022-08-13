研AI認危險招牌 試用新型鼠餌盒

巡邏車拍攝 屋署：不威脅私隱

屋宇署回覆本報查詢稱，研發系統的公司為維視拍智能檢測有限公司。余寶美在記者會表示，署方向創新及科技局申請撥款406萬元研發系統，合約預計明年完成；準確度方面，因人工智能系統需透過街上巡邏拍攝圖像學習，準確度仍在測試，目標達90%。被問到部分招牌或鄰近民居，會否構成私隱疑慮，余稱「系統會自動模糊人臉、會移動的人或車」，因此不會威脅市民私隱。

余預計，屋宇署今年內將拆除或修葺不少於1700個危險或棄置招牌，署方正在深水埗區定期巡視招牌，預計將發出約260張「拆除危險構築物通知」，涉及約570個危險或棄置招牌，並於10月完成清拆。據該署數字，屋宇署去年及前年分別拆除或修葺1810及1292個危險或棄置招牌。

治鼠方面，環境及生態局長謝展寰表示，將更廣泛應用「T型鼠餌盒」，代替以往的懸掛式鼠餌袋。謝表示，老鼠在T型鼠餌盒的吃餌次數較以往鼠餌袋多，指老鼠可以進出鼠餌盒，「現時主要使用的懸掛式鼠餌袋，效果不是太好」。

他表示新鼠餌盒只是剛開始使用，實際應用效果要待一段時間後才能整理。