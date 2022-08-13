19年來4次全城清潔 春秧街街坊馬路揀餸已習慣

曾蔭權林鄭曾任「清潔大隊長」

2003年SARS肆虐，政府其後成立「全城清潔策劃小組」，並由時任政務司長曾蔭權任清潔大隊長，同時加強巡查及清潔街市、熟食中心、小販市場及衛生黑點等。當時政府訂立85個衛生黑點，包括今次榜上有名的北角春秧街。記者昨抵現場觀察，發現上址店舖阻街依舊嚴重。至晚上約6時半，多個檔販將蔬果及魚類等貨品放出至馬路兜售，當有電車駛至時，選購蔬果的市民與電車距離極接近，電車司機不停響號。每周均到春秧街街市購物的吳小姐稱，上述情况已出現10多年，屢見不鮮。

清潔工：銅鑼灣街市雜物減 可接受

記者及後到銅鑼灣街市後巷及天后的清風街和歌頓道之間後巷（利園大廈後巷）觀察，前者亦擺放約兩架裝滿雜物的手推車；後者雜物近乎霸佔全條後巷，令市民有路難行。於銅鑼灣街市附近清潔的芬姐說，過往10多年都有雜物存放在街市後巷，但近年檔販衛生意識提升，放置雜物已大大改善，後巷偶爾會現鼠蹤，但已比其他街市理想，認為可接受。至於利園大廈後巷則有各式各樣的雜物，包括棄置的鞋、食物殘渣及舊報紙等，亦有鼠餌。

工聯會立法會議員兼東區區議員郭偉強稱，北角春秧街多年來均為衛生黑點，上址每月接獲多宗老鼠投訴，認為衛生惡劣，困擾市民多年，促政府盡快解決有關問題。