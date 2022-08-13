工會指不增人手不合邏輯 卓永興：需要時內部調資源

9月起外判商須提供員工小風扇

就清潔行動期間如何保障清潔工人待遇，楊碧筠稱，招標時有要求承辦商將工時、工薪等資料納入技術評分參考，另食環署上月已向在戶外工作的街道清潔服務、防治蟲鼠服務、廢物收集服務承辦商發出信件，提醒他們要嚴格遵守及履行與服務合約法例，包括提供足夠食水、評估酷熱環境工作風險、建議提供便攜掛腰風扇等。

楊碧筠又稱，今年9月起會要求承辦商在新服務合約，為個別有需要的戶外工作員工，提供便攜式風扇。

工會促藉機解決同工不同酬

清潔服務業職工會會長黃迺元回覆本報查詢稱，「近日天氣炎熱，狀况較為惡劣」，食環署轄下清潔工工作百上加斤，「有特別職務或額外工作而不增聘人手，似乎不合邏輯」，關注政府今次行動，會否加劇清潔工的工作壓力。

黃迺元又提到，現時不同部門轄下清潔工仍同工不同酬，不同屋邨清潔工工作性質相若，月薪分別約9000元及1.2萬元，相差3000多元，認為政府應藉機正視。他又提到，外判商合約列明，酷熱天氣下要提供清涼飲用水等，但是否切實執行很視乎承辦商，例如有承辦商只為清潔工提供煮沸後的溫水，不利清潔工在炎熱天氣下工作。