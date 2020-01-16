明起大清潔 頑固黑點上榜19年 兩階段改善衛生市容 次階段方有KPI

全港逾600黑點 大埔最多

政府今次行動擬定600多個衛生及街道管理黑點，佔最多的3個地區依次為大埔、九龍城及中西區；涉及問題最多3項為環境衛生、後巷衛生及蚊患。

稱未參考其他城市

卓永興盼「至少與深圳同水平」

卓永興昨於記者會交代計劃詳情，表示首階段的「政府打擊衛生黑點計劃」為期3個月，重點清理全港600多個衛生及街道管理黑點，10月起第二階段將目標改善市容。首階段行動優先處理棄置垃圾問題，各部門重點打擊其中300個「垃圾棄置黑點」，包括增加清理垃圾及清洗後巷次數。卓稱，政府多個部門會在全港4000個地點加強清潔，範圍包括街道、後巷、街市、行人隧道、郊野公園、泳灘等。

被問第二階段改善市容有否以任何城市作為目標，卓永興表示毋須參考其他城市的改善市容行動，但期望「本港景觀至少做到與深圳同一水平」。

食環署稱加派人手

環境及生態局長謝展寰表示，首階段行動會加強治鼠及處理街道堆積發泡膠箱問題，當局會與內地部門探討，允許將經消毒的發泡膠運到內地重用。房屋署長王天予表示，會額外增加清理邨內雜物次數，因應情况在屋邨合適位置加添防鼠裝置。食環署長楊碧筠稱，會善用財政預算案5億元的撥款加派人手。

日後建「監察網」延續成效

鄭泳舜盼免「行禮如儀」

卓永興說，為延續行動成效，會從多方面着手改善環境，包括日後會透過社區參與，在各區構成一張「監察網」，監察政府工作是否有效。

訂立KPI方面，卓稱工作組會督促相關政策組及部門，「制定持續的行動計劃、績效指標，以及評估措施成效的制度，以確保有明確、量化的成效目標」，將於今年10月完成相關工作。民建聯九龍西立法會議員鄭泳舜回應查詢稱，過去政府一直有訂立不同指標及數字，「但有少少行禮如儀」，同意政府不即時制定指標，盼當局日後有新的計算方法，釐定成效，以免日後故態復萌。

釐清「領頭部門」 盼建持續模式

針對部門分工不清，卓稱會透過今次行動釐清「領頭部門」，盼建立標準運作模式，再交由部門持續執行，並檢視環境衛生相關法例。他舉例，後巷車輛棄置可涉及4個部門，包括地政總署、食環署、運輸署及警方，當中有不少灰色地帶，在工作組協調後，日後相關問題將由運輸署牽頭處理。

至於政府按何準則擬定是次約600個衛生黑點，以及有否諮詢包括民主派意見，卓回應稱，「不是很想說分乜派乜派去問」，稱一般會整合市民致電1823投訴、區議會、地區人士及傳媒意見，部門視察後綜合判斷。

工聯會促每月立會匯報

民主黨籲助私樓滅鼠

工聯會食物安全及環境衛生事務發言人立法會議員陳穎欣歡迎政府提出兩階段計劃改善衛生及市容，促當局認真實行，每月向立法會匯報進展，並確保有足夠人手應對，以免人員工作量過重。民主黨民政事務政策發言人朱子洛則憂慮，首階段計劃為期3個月，時間過短，「屬雷聲大雨點小，實際效果成疑」；又促當局除處理公眾地方鼠患外，亦應向私人大廈業主提供滅鼠支援及資助。

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