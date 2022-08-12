人口連跌3年 一年11.3萬居民淨移出

統計處最新數字顯示，2022年年中人口臨時數字約729.16萬人，較去年同期741.31萬人跌1.6%。過去一年有11.32萬香港居民淨移出，按年增63.6%，若計及1.83萬單程證持有人移入，仍有9.5萬香港居民淨移出。

政府料放寬隔離後可解決

過去一年有3.51萬人出生及6.16萬人死亡，即2.65萬人自然減少。政府發言人稱過去5年出生人數持續下降，過去兩年數字大跌可能受新冠疫情影響；而隨着人口高齡化，過去5年死亡人數漸升。

政府發言人稱，淨遷移涵蓋香港居民以工作、讀書和移民等目的進出香港的流動，當中沒細分的數字，而香港作為國際城市，人口流動性一直很高，過去十年不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份錄得淨移出。

葉兆輝稱警號 料未見頂

多高學歷者走 憂影響勞動力稅收

政府又指疫情前已離港居民可能選擇暫在其他地區居留或未能返港，又相信疫情和防疫要求影響人才流入，隔離和社交距離措施放寬後，問題可能解決。

港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝認為，淨移出人數屬警號，料趨勢維持一兩年，相信仍未見頂。他指移民原因可能包括《港區國安法》，部分人未必完全理解並有憂慮，部分人或因防疫政策、住屋環境等因素離開，同時不少國家放寬入境及移民政策，吸引年輕人或專業人士離開。葉說本港近年生育率很低，死亡人數升，加速人口老化，而移民者多數屬年輕人或高學歷者，將影響本港勞動力及稅收，政府須正視並盡快填補人才缺口。