正游說撥款 鐵路署目標明年暑假成立

沙中線事故報告建議設立 專責鐵路

沙中線工程事故後，調查委員會於2020年發表報告建議設立鐵路發展署，專責鐵路事宜，運房局去年2月正式向立法會鐵路事宜小組委員會提交文件，建議成立鐵路署，惟一直未有具體時間表。

林世雄向本報表示，當局一直積極籌備，但隨着政府去年10月提出發展北部都會區，涉及5個鐵路項目，局方需時審視早前擬議成立的鐵路署規模；去年立法會已就此討論，明白各方對鐵路署架構有不同意見，而現時在議會爭取撥款，「話易又得話難又得」，當局會努力游說。翻查資料，去年4月立法會鐵路事宜小組委員會開會，當時新民黨主席葉劉淑儀發言批評政府成立鐵路署是「開啲高級嘅位畀你哋（官員）升級」，做法荒謬。據政府今年4月在財委會特別會議回覆議員提問，鐵路署將設294個職位，每年整體薪酬撥款2.725億元，51個新職位預計每年薪酬開支約4300萬元。

港鐵可加可減即將檢討

林：留意到物價升 會聆聽公眾

此外，港鐵「可加可減」票價調整機制亦將檢討。港鐵昨指檢討於下半年展開，明年上半年完成，檢討後的機制將於明年6月或7月生效。現行機制下，港鐵票價3年沒上調，港鐵有累積3.35%加幅仍未實施，故新票價機制勢成未來焦點。

被問及政府對檢討機制的取態，林世雄回應稱局方正持開放態度諮詢各方意見。票價調整機制受通脹率等數據影響，他指留意到新冠疫情後物價上升快，當局會「睇睇如何切合市民想法」，最後「未必能完全跟得到」，但強調會聽公眾意見。