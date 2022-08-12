運房局分拆「幾好」 與發展局同一屋簷利工作

林指政府架構重組後，運輸、房屋及發展雖各自獨立成局，但三者工作常與環保有關，故今屆政府將3局一併撥歸財政司長負責管理，令各局可在「同一屋簷下（under one roof）」工作，認為將有助理順工作安排。

60歲的林世雄於1983年加入政府當見習土木工程師，其後任職多個不同工務部門和政策局，2009年在路政署鐵路拓展處擔任總工程師，2016年出任土木工程拓展署署長，2018年出任發展局常任秘書長（工務）。他憶述加入政府30多年，做署長時需「出啲」，因「個署有咩事，你要出去頂，要出去見記者」，做「常任秘書長」時則因「有局長」，「唔係每一樣嘢都要出去」，可「縮埋少少」。

習乘高鐵來港 感觸「個月台我哋規劃」

林世雄去年10月從常秘一職退休，後來選擇受邀出任局長，並見證國家主席習近平於七一乘高鐵來港。他說對此感觸良多，因當年在鐵路拓展處時主責高鐵項目，「我等咗10年……佢（習近平）行出嚟個月台，就係我哋規劃嘅月台」。

新冠疫情下，香港與內地兩年多未能通關，其間高鐵停駛、港珠澳大橋車流大減，如何提升跨境基建的「抗逆（疫）力」？他指從習近平選擇乘高鐵來港可見，跨境基建一定有發揮功能的一日，眼光應放更遠，疫情是外在因素，當局需維持興建跨境基建的勢頭，疫後才可憑基建優勢促進與內地互聯互通。