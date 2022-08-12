早做生態研究 北都建鐵路省時1年 林世雄：新市鎮基建先行 不會入伙10多年才有鐵路

明報記者 馬耀森、孫澤芳

難料鐵路可否趕入伙 「有信心有主幹道」

林世雄加入政府近40年，曾任職多個工務部門，參與多項大型基建，包括橋樑、道路、鐵路及新發展區項目等，他昨日接受本報專訪時，被問到北部都會區內擬建鐵路項目，是否可以趕及新發展區入伙，林表示，鐵路與新發展區住宅同步落成當然理想，但鐵路前期規劃時間較長，施工程序亦較繁複，「要鋪路軌，亦難轉彎，走線要考慮較多因素」，故整體時間較長，現難以確定是否有新鐵路項目能趕及新發展區入伙前建成，但他表示「有信心（市民）入伙時已有主幹道連接」，如交通太繁忙，可加建道路以紓緩擠塞情况。

壓縮前期規劃用預製件 多管加速

由於鐵路規劃時間長，林世雄稱政府會以多管齊下方式提速，第一，壓縮前期規劃時間，例如在新發展區研究初期，同時啟動鐵路項目的工程研究，規劃鐵路走線；第二，到訂出初步走線，就要做環境影響評估，他指北部都會區內的鐵路項目，例如北環線，沿途經過魚塘或濕地，需做為期一年的生態基線研究，若前期規劃已完成這部分，毋須到啟動環評程序時才進行，「相信今年取得12個月（數據），與明年取12個月數據，相信影響未必咁大」。他指政府會探討在前期規劃階段是否有壓縮空間，令工程可盡快上馬。

除了前期規劃，林世雄稱在施工階段亦可壓縮時間，他指西鐵部分路段採用的高架橋，以預製組件製造，政府在推展北都鐵路項目時，亦會要求使用預製組件興建，以省時間。

他透露，北都5條新鐵路項目（見圖），當中3條與內地接駁，其中連接洪水橋與前海的港深西部鐵路項目，本港與內地已成立專班，並開展研究；至於北環線延線，政府亦已委託港鐵做技術研究。政府今年5月曾表示，由特首領導的「粵港澳大灣區建設督導委員會」，推動香港參與大灣區建設，港深西部鐵路的首階段研究預計在今年完成，有關工程能加強新界北、深圳南山及前海的交通聯繫，除了便利港人到前海合作區發展外，亦能提升洪水橋／廈村新發展區成為新界北現代服務業中心。

港深西部鐵路優次較高 已展研究

至於另外兩條非跨境項目，包括流浮山至白泥的自動捷運系統，以及北環線東延線，明年會開展研究。他強調已是「用最快速度去做」，政府正研究精簡發展程序，當中亦會檢視《鐵路條例》及《收回土地條例》，「希望可以慳到一些時間，令工程可以快些上馬」。

港深西部鐵路較高優次

流浮山捷運適合輕軌 「要等耐少少」

林世雄說，政府在推展各鐵路項目中，會為港深西部鐵路訂下較高優次，「成熟就會做」，至於流浮山的自動捷運系統的相關土地研究才剛開展，「要等耐少少」。翻查《北部都會區發展策略》報告書，初步估計流浮山至白泥一帶有潛力供應約1.55萬至1.75萬個住宅單位。

至於各個鐵路項目採用的鐵路系統，林世雄認為主要考慮乘客量，區內如流浮山的自動捷運系統，估計客運量較少，較適合使用輕軌列車，如使用重鐵，投資額會過大。他又指政府已就洪水橋/廈村新發展區的環保公共運輸系統做可行性研究，料區內乘客量不多，不會使用重鐵；至於跨境鐵路如港深西部鐵路，他則形容是兩回事，基於客量及列車行駛速度等考慮，認為較適合採用重鐵系統。

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