「公務員secrets」4人保釋 「海外團隊」建專頁接棒

「HA Secrets」「CUHK Secrets」昨無法覽

據悉，警方另調查5名救護員，有兩人涉詐騙被捕。警方昨稱4名被捕人獲准保釋候查，11月上旬須向警方報到。被問有否向警方提供涉事專頁、管理員或用戶對話資料，Meta發言人稱一如前年《國安法》通過後宣布，已暫停披露香港用戶資料。

公務員事務局昨稱不評論個別個案，公務員和市民享有言論自由，惟任何人在網上或社交平台發表言論時不能違法，公務員更有責任不可向外透露工作機密資料，如有人員涉違法或違紀定必按既定機制嚴肅處理。

Meta稱已停披露港用戶資料

公務員局：不可向外透露工作機密

「公務員secrets」已無法瀏覽，前晚「公務員Secrets 3.0」專頁建立並發文稱，過去數年港人在民主路及抗疫不斷後退，團隊認為港府連無甚立場的「公務員secrets」也無法容納，故擅自接棒建平台繼續提供發聲渠道，「就讓我們合力發出應有的怒吼」。本報昨向專頁查詢管理員是否前公務員、會否擔心營運專頁有風險，截稿前沒回覆。

「公務員secrets」除上載公務員心聲，也曾揭露公職人員涉不當行為，包括近期有警員於國安公署臨時總部當值時酣睡並卸下佩槍，觸發警方紀律調查，涉事警員調派內勤，已辭職。專頁在簡介表明任何帖文不代表專頁立場，前保安局長、新民黨立法會議員黎棟國認為，即使平台「戴頭盔」不等於可免除法律責任，舉例如面對違法內容，平台管理人有責任採取適當處理方法。

專頁曾上載救護員指消防處於第五波疫情涉「造數」隱瞞緊急救護召喚服務承諾不達標的帖文，處方事後否認隱瞞，但承認服務達標率跌至「前所未有新低點」，其後啟動第二個處長指揮室以維持服務。黎棟國認為內容未必有問題，由於涉部門工作安排，處理不當或影響人員工作表現和公眾利益，惟最正當途徑是向主管反映或透過工會發聲，相信後者會嚴肅處理。

工會稱有意見可求助 盼政府交代「紅線」

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，投稿內容真偽難核，不清楚什麼內容會構成煽動，公務員設平台刊稿「很高危」，如公務員對工作或部門有意見，可向工會表達或求助。他說涉事專頁除發布「吐苦水」帖文，也揭露政府部門不足或有公務員「蛇王」，獲政府跟進，對公務員亦是警惕，「政府也應聽聽公務員民意」，冀政府交代清楚公務員發表言論有何紅線。

香港公務員總工會主席馮傳宗不評論案件，稱公務員已宣誓，在國安法下應注重言行並守法；如對薪酬待遇或工作有意見或不滿，可向上級或經內部投訴機制反映，或向工會求助。

資深大律師湯家驊認為不可片面理解涉事平台帖文是否違法，要視乎被捕人意圖和行為，舉例如有證據顯示其轉載行為目的是散播仇恨或煽動他人仇視政府，或足以構成煽動元素。