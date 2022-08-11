元老屢與政府唱反調 反對23條促林鄭撤修例

田北俊反對23條辭行會 促梁下台被撤政協

創黨主席李鵬飛於1995年首次循直選取得當時立法局議席，回歸後於1998年再戰首屆立法會選舉落敗，同年辭任黨主席，至2004年退黨。自由黨在2008年立法會選舉直選全軍覆沒後，李鵬飛公開批評當時的自由黨與社會和直選脫節，該次失利後田北俊和周梁淑怡辭任黨主席和副主席，由劉健儀出任代理主席，同年劉皇發、梁君彥、林健鋒等人退黨，其後另組經民聯。

08年直選盡墨被批脫節 多人退黨組經民聯

2012年特首選舉中，自由黨支持唐英年，被視為「唐營」，結果由梁振英當選，田北俊不時批評政府，甚至在2014年公開要求梁振英下台，田其後被撤銷港區全國政協職務。2017年特首選舉，黨內出現分歧，田北俊支持曾俊華，時任黨主席張宇人則支持林鄭月娥。

過去本港多次重大政治事件，多名自由黨元老的立場都與政府不一，最經典一次是2003年政府提出23條立法，觸發50萬人上街，自由黨改變立場反對立法，田北俊則辭任行會成員；2019年政府提出修訂《逃犯條例》，引發多場示威，同年7月，李鵬飛、田北俊、周梁淑怡、劉健儀及時任黨魁鍾國斌向林鄭月娥發公開信，促對方宣布正式撤回修例，並成立獨立調查委員會，而當時4名榮譽主席亦曾發聯署信要求張宇人辭任行會成員。