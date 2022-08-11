批獨斷撤銜 3榮譽主席退自由黨 田北俊周梁劉健儀稱冒犯失望 黨：經多次討論

周梁批邵家輝沒諮詢 田：偏離黨傳統

自由黨原有4名榮譽主席，其中田北俊、周梁淑怡和劉健儀早於中委會開會前，已分別去信黨主席邵家輝表示決定退黨。三人在信中表明不滿中委會事前沒諮詢各榮譽主席或作任何解釋，便決定取消榮譽主席職銜。田北俊在信中批評今次做法「完全偏離了自由黨的傳統和黨友間的互相尊重」，既然黨領導層認為一眾前黨主席的貢獻和意見再無價值，別無選擇下唯有退黨。劉健儀則在退黨信表示，取消榮譽主席的原因站不住腳，對黨的做法失望。

周梁淑怡於信中表示對今次處理手法非常失望，形容取消榮譽主席職銜是「經各領導的精心部置（署）」，肯定獲通過，認為任何黨務改革均應經過討論，批評邵家輝「獨行獨斷」，完全沒諮詢當事人。她在信中指出，今次做法欠缺最基本尊重，感被嚴重冒犯，「這種處事手法，不是我認識的自由黨」。

自由黨挽留 指有意見倡撤未言原因

自由黨在中委會會議後發聲明，表示審視黨章期間有意見認為需要檢討榮譽主席安排，今年初起黨團曾多次討論方案，到7月分別經兩次常委會討論後，一致決定將取消榮譽主席的方案提交至中委會，惟未有明確解釋取消榮譽主席的原因及理據。聲明又感謝4名榮譽主席田北俊、周梁淑怡、劉健儀及方剛多年貢獻。

張宇人：黨發展問題 被問受壓稱「什麼壓力？」

張宇人出席中委會會議後被多番追問為何突然取消榮譽主席職銜，均沒有正面回應，多次重複着記者「睇facebook （聲明）」，稱已在社交網站交代清楚，又說「不是針對個人，是黨發展的問題」。對於有否受到任何方面包括中聯辦的壓力，他反問「是什麼壓力呢？」

自由黨另外發表聲明，表示黨領導層對三人退黨深感惋惜，黨主席正努力挽留。被問到田北俊發信批評黨領導層處理手法，張宇人僅稱「我無看到呢樣嘢」。邵家輝離開時同樣未有回應取消榮譽主席的原因，對於三人是否接受其挽留，他說正在挽留中。

據了解，取消榮譽主席職銜的決定已醞釀兩三星期，邵家輝事前曾告知周梁淑怡取消的決定，她和田北俊、劉健儀均不滿未留有商量餘地，做法不體面，感覺不受尊重。據悉，三人當中以周梁淑怡最憤怒，因邵家輝2016年接棒出選立法會批發及零售界，周太在背後出力不少。昨晚記者再向周梁淑怡查詢事件，她表示已在信中清楚交代，不欲多談。

有黨員反駁早公開議程 質疑3人缺黨紀

有自由黨中人反駁三人說法，稱取消榮譽主席已醞釀長時間，中委會議程亦事先公開，質疑三人因未能蒐集足夠授權票才選擇退黨。據了解，黨內有意見批評三人經常挾榮譽主席名義對外發言，惟立場有時與自由黨相左，甚至在2020年組「希望聯盟」，推薦候選人參選立法會，質疑他們缺乏黨紀。

自由黨原設有4名榮譽主席，均由自由黨的前領導層出任。翻查資料，自由黨榮譽主席職銜源於2008年，田北俊競選連任立法會落敗後辭任黨主席，黨內欲增設榮譽主席一職。惟田北俊當時拒絕出任，到兩年後才擔任榮譽主席。

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