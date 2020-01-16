帖文涉煽動 國安警拘公務員secrets兩管理員 分別任職民署資科辦 另查5救護兩涉詐騙被捕

【明報專訊】警方國安處昨日拘捕兩名社交平台群組管理員，涉嫌干犯「作出具煽動意圖的作為」罪，多次透過社交平台群組發布具引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意的煽動意圖帖文。消息稱，被捕男子為「公務員secrets」facebook專頁的管理員，分別為28歲民政事務總署文員及29歲政府資訊科技總監辦公室系統分析主任。
專頁屢上載公僕心聲政府內部消息
「公務員secrets」facebook專頁過往經常上載有關公務員心聲或披露政府內部消息的帖文，屢獲傳媒跟進報道。本報昨晚在facebook搜尋時已不見該專頁。
5救護員曾在涉事帖文留言
警方同時亦調查5名介乎28至43歲的男子，當中兩人涉嫌干犯詐騙罪被捕。據了解，5人均為救護員，曾在涉事帖文下留言。消防處回覆時證實5名屬員正接受警方調查，其中兩人涉嫌干犯刑事案件被捕，由於執法部門已展開調查，該處沒其他資料補充。消防處重申一向注重屬員的紀律和操守，對每宗違法及違紀個案必定嚴肅處理。
警方根據法庭手令，搜查上述7人的住所和工作地點，檢獲一批與案有關的電子通訊工具。4名被捕人正被扣查，警方行動仍在進行，不排除有更多人被捕。
政府資訊科技總監辦公室發言人回覆稱，有關公務員已被即時停職，警方正調查案件，資科辦不會作進一步評論，並稱非常重視員工誠信及操守，如發現員工有違法行為，定會嚴肅依法處理。
民政事務總署回覆，由於警方正調查案件，不評論個案；該署十分重視員工行為操守，如發現有違法或不當行為，定會依法及按既定程序嚴肅處理，全力配合執法機關調查。
相關字詞﹕作出具煽動意圖的作為 警方 國安處 公務員 公務員Secrets