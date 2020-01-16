帖文涉煽動 國安警拘公務員secrets兩管理員 分別任職民署資科辦 另查5救護兩涉詐騙被捕

專頁屢上載公僕心聲政府內部消息

「公務員secrets」facebook專頁過往經常上載有關公務員心聲或披露政府內部消息的帖文，屢獲傳媒跟進報道。本報昨晚在facebook搜尋時已不見該專頁。

5救護員曾在涉事帖文留言

警方同時亦調查5名介乎28至43歲的男子，當中兩人涉嫌干犯詐騙罪被捕。據了解，5人均為救護員，曾在涉事帖文下留言。消防處回覆時證實5名屬員正接受警方調查，其中兩人涉嫌干犯刑事案件被捕，由於執法部門已展開調查，該處沒其他資料補充。消防處重申一向注重屬員的紀律和操守，對每宗違法及違紀個案必定嚴肅處理。

警方根據法庭手令，搜查上述7人的住所和工作地點，檢獲一批與案有關的電子通訊工具。4名被捕人正被扣查，警方行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

政府資訊科技總監辦公室發言人回覆稱，有關公務員已被即時停職，警方正調查案件，資科辦不會作進一步評論，並稱非常重視員工誠信及操守，如發現員工有違法行為，定會嚴肅依法處理。

民政事務總署回覆，由於警方正調查案件，不評論個案；該署十分重視員工行為操守，如發現有違法或不當行為，定會依法及按既定程序嚴肅處理，全力配合執法機關調查。