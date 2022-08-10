政府辣稅抑樓價 地產界：放寬可提振樓市

【明報專訊】行政會議召集人葉劉淑儀昨日稱，新民黨提議港府考慮免除內地買家來港置業辣稅，事實上，早在2010年起，政府因應樓價急升，先後推出多項「辣稅」以遏抑樓價，當中針對非香港永久居民買家及公司買家，於2012年推出買家印花稅（BSD），稅率劃一為樓價15%；至2013年，政府再推出雙倍印花稅（DSD），稅率為基本稅款的雙倍，若以最高基本印花稅率4.25%計，連同BSD，非本港買家置業需付樓價23.5%印花稅。至2016年，政府再度提高雙倍印花稅，稅率劃一為樓價15%，即非本港買家置業，合共需付樓價30%印花稅。
過去10年BSD辣稅 政府累收540億元
據本報綜合稅務局資料統計，過去10年政府合共收取逾540億元BSD稅款。代理界普遍認為，若政府放寬有關辣招，對樓市是正面信息，並估計可令市况迅速復蘇。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，一系列樓市「辣招」重稅都是在香港及全球經濟繁榮時誕生，但一場新冠疫情，全球經濟受考驗，香港經濟亦已兩季出現負增長，現時仍不因應市况重新審視辣稅的存在價值，等同已退燒仍食退燒藥，屆時要政府出手救市，社會付出的成本將不堪設想；若政府免除內地買家來港置業辣稅，相信可即時帶旺豪宅市場，2000萬元以上成交可望增30%。
業界：市况差不審視 如已退燒仍食退燒藥
利嘉閣地產總裁廖偉強認為，BSD辣稅已困擾樓市多年，現時樓市受疫情、移民潮及加息等多項因素夾擊，了無生氣，如有關措施落實，對樓市無疑是一支強心針，可起提振作用，甚至可令市况迅速復蘇。