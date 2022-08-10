言論傳出後地產股彈升 澄清後回落

中午休市期間，葉劉淑儀在商台中午新聞澄清其言論只是新民黨的建議，港府在下午開市後1分鐘亦發稿，公布沒計劃放寬印花稅，地產股立即回落，恒生地產分類指數收市升幅僅餘0.45%，收報25,529點。

新地創半年高 美聯一度大升17%

多隻本地地產股昨大幅波動，不過收市大多保持升幅。新鴻基地產（0016）在早上受消息刺激，曾升4.54%見97.95元，創今年2月以來高位，至收市升幅收窄至2.13%報95.7元，較日內高位跌2.3%，全日成交1300萬股，較過去半年平均數420萬股多兩倍。恒基地產（0012）早市曾升5.22%，收市升幅收窄至0.72%。地產代理公司美聯物業的股價早上更曾大升17%，收市時仍升4%。

恒指昨日亦受地產股走勢影響，早市下跌最多189點後，受彭博社葉劉淑儀訪問報道刺激，一度倒升205點，午市在政府澄清後回吐升幅，收市時倒跌42點。