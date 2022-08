減辣論惹股市波動 葉劉：會審慎 澄清免內地人置業辣稅僅黨建議 學者籲拿揑行會角色

財政司長急澄清「沒討論沒計劃」

葉劉淑儀向本報表示,昨日外媒的訪問原定討論日前公布的海外抵港者「3+4」檢疫方案,其間談到本港經濟發展、人才流失等問題,她提出,或可豁免內地人在港置業的雙重印花稅,以吸引人才來港,但訪問時間僅20分鐘,時間匆忙下未能進一步解釋,事後她已向特首李家超解釋,並即與財政司長陳茂波溝通,又稱自己日後會更審慎。

葉太昨日以行會召集人身分接受彭博社訪問,先解說香港防疫策略,其後被問到面對表現疲弱的地產業,政府可有什麼對策,她舉例,內地居民和專業人士一直爭取豁免他們在港置業時須繳交的雙倍印花稅,認為做法可吸引更多人才留港,她再被追問會否執行時,她說「這是正考慮一系列措施」(it's all a raft of measures are under consideration),又稱政府一定可考慮,但不能代特首答應。

她之後透過新民黨發聲明澄清,稱她在訪問中並非說政府正考慮任何特定措施,而是就政府可採取什麼可行措施吸引人才留港,給予其意見。

有政府消息人士稱無聽聞政府要「減辣」,樓市政策目標是穩定,即不會大上大落,而目前未看到有需要調整房策。

股評人:應說明代表政府抑或政黨

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為葉太英文好、敢言,政府希望她有助對外捍衛政府政策及立場,但他認為葉太「太敢言」,亦未拿揑好其行會召集人角色,今次事件反映其言行可對金融市場造成很大影響,更不排除有人從中獲利,建議葉太日後更小心拿揑其角色。

獨立股評人David Webb在Twitter發文「感謝」葉太昨日令本港地產股股價上升3%,勸喻她日後注意其言論的力量,並清楚說明她是以行會召集人身分代表政府,抑或是代表其政黨。

葉劉論高球場 本研社:影響社會政府討論

近日葉太不止一次談及房屋土地政策。日前她表示沒有必要收回粉嶺高球場部分土地建屋。本地研究社成員陳劍青說,葉太作為行會召集人,不宜對仍在規劃階段的發展計劃發表意見,擔心給外界既定印象,令有關政策難以在社會再討論,甚至令政府內部不敢討論。他認為現時政府樓市政策的主要目標是穩定樓價,並傾向發展商的利益考慮。他舉例,政府現時放寬市區重建強拍門檻、釋放新界「祖堂地」、研究放寬濕地緩衝區地積比率等,可助發展商釋放土地,但沒有增加真正市場供應的措施,包括沒有推行一手樓空置稅。

行會成員、工聯會會長吳秋北認為,解決香港房屋問題需從供應着手,針對建屋量和土地不足問題,政府要多管齊下,社會各界亦要共同承擔責任。他說工聯會贊成收回高球場建屋立場不變。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣不贊成現階段「撤辣」,稱現時樓價平穩,難以估計撤辣對樓市的衝擊有多大。他說要吸引人才來港,改善整體營商環境、其他生活配套等,比外地專才能否在港置業重要。

