染疫20月女嬰嘶哮症 一度入PICU 醫管局：疫童嘶哮入院增 籲留意高音呼吸聲

劉宇隆：年紀愈細嘶哮機率愈高

政府專家顧問劉宇隆向本報稱，兒童感染新冠後因出現「嘶哮症」而需入院的個案趨升，近一個月有36宗，當中34宗為3歲以下。他說，嘶哮症情况最差時患者血氧含量變低，且神志不清，需入深切治療部插喉，年紀愈細染疫後有嘶哮症機率愈高，呼籲家長盡快帶年幼子女接種新冠疫苗。

醫管局總行政經理劉家獻昨在疫情記者會稱，該名女嬰上周五（5日）開始發燒及有痰，同日在家快速測試呈陽性，家人亦快測陽性，女嬰翌日聲沙及呼吸困難，周日（7日）凌晨發燒至39℃及嘔吐，呼吸變急促並發出喘鳴聲，由父母送往聯合醫院急症室，被臨牀診斷為嘶哮症，留醫一晚並獲處方藥物後情况轉為穩定，昨已轉往一般兒科隔離病房。

劉家獻說，嘶哮症為呼吸道感染病症，一般由病毒引發，患者會出現氣管內腫脹，影響呼吸，呼吸時會發出類似狗吠聲或高音，呼籲家長若發現子女要用力呼吸、呼吸時肋骨下陷、呼吸急促並發出高音，應盡快帶子女求醫。

筲箕灣慈幼現校巴群組 一班停課

本港昨新增4040宗陽性個案，本地感染佔3807宗。位於筲箕灣的慈幼學校疑出現校巴群組，4號校巴有4名學生染疫，當中兩人讀2A班，該班有16人，班上有兩名沒搭校巴的學生亦染疫。除搭4號校巴，4名染疫學生亦會搭3號校巴，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，3號校巴涉52名學生，當中45人同時搭4號校巴，曾搭該兩部校巴及2A班的學生需停課一周。

醫管局公布多7名患者離世，其中一名66歲女死者沒長期病患，已打3針，上月31日快測陽性，相隔6日至上周六（6日）到指定診所求醫並獲處方口服藥，前日凌晨被家人發現在家昏迷，送急症室搶救無效不治。劉家獻說，目前新冠患者如為60歲以上及有病徵，在病發5日內求醫會獲處方口服藥，重申長者如不適應盡快求醫。

醫管局表示，明愛醫院行政總監屈銘伸染疫，他上周四（4日）最後上班，工作時有戴口罩，沒接觸病人；該院已徹底清潔消毒相關辦公室，並安排相關同事檢測，暫全部陰性。

增兩瘧疾 另有一兩宗懷疑個案

另外，本港昨再多兩宗瘧疾，累計錄得77宗輸入瘧疾個案，另有一兩宗懷疑個案，正待血液測試報告。截至昨中午，47名瘧疾病人在公立醫院留醫，涉45男2女，當中兩人情况嚴重，其餘穩定。

明報記者

（新冠疫情）