指疫策落後國際半年 學者：難挽擬撤企業

李兆波：下月不開關 ＧＤＰ難增

李兆波認為，新安排下海外旅客仍須檢疫，商界儘管可略減時間和經營成本，現時大部分海外國家已容許商務人士免檢疫，來港成本和代價仍太高。他估計，除非本港能於9月開關，否則第四季本地GDP難有增長。他表示，除非內地在短期內開關，方有機會挽回正逐步離港的跨國企業，惟內地經濟環境亦面對房地產危機等隱憂。他又說，本港需長時間才能恢復過去作為區內轉機樞紐的地位。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾接受本報訪問稱，港府放寬入境檢疫是好事，惟進度緩慢。他指出，香港與新加坡防疫政策有至少半年「時差」，其他國家亦已免檢疫通關半年，本港營商環境吸引力仍較低，難以挽回逐步撤離的企業。對於有意見認為本港仍有內地市場作為優勢，吳木鑾說內地開關無期，「如果中國開關，為什麼不直接去上海呢？」他分析，香港須跟從內地防疫方針，政府不能完全放寬防疫措施，面對競爭力下滑「也沒什麼辦法」。

星學者：動態清零嚇怕外企

另一新加坡學者科大新興市場研究所所長劉浩典亦向本報稱，世界多國已復常，香港仍維持入境檢疫政策儼如「局外人」，正落後於新加坡和區內其他競爭對手，各地正加快復常步伐，香港必須追上，「香港已經完全掉出航運和旅遊樞紐的地圖」。他觀察所見，不少金融機構已將在港人員短期轉移到新加坡，認為香港必須在今年內開關，否則企業會逐步將設於本港的區域總部撤走。他亦提到，港府現時仍對外宣稱「動態清零」，會嚇怕跨國企業。

（新冠疫情）