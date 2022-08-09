旅社料生意升三成 議員盼下季免檢

東瀛遊擬推小型泰韓團 兩人成行

東瀛遊執行董事禤國全認為，政府縮減入境檢疫期屬「有進步」，有助帶動旅行社生意，相信生意可增加兩至三成，料較多市民會先到東南亞外遊。他希望縮減入境檢疫期一個多月後如情况良好，可逐步放寬至家居檢疫，其後全面免檢疫。

禤國全透露，計劃推出小型旅行團，包括前往韓國及泰國，最少兩人便能成團，旅行社會提供行程，但顧客可因應喜好修改行程，讓他們可「自由行」，同時有當地導遊及司機隨行，倘顧客在當地染疫，亦有照應。

美麗華旅遊總經理李振庭歡迎新措施，認為對恢復出境遊「好大幫助」。他解釋返港7日酒店檢疫衍生的成本高，也經常難預訂檢疫酒店房間，令不少顧客打消外遊念頭，相信改為「3+4」方案尤其吸引在職成年客外遊。他相信新措施令市民外遊意欲大增，料泰國等東南亞國家及歐洲為熱門地點。

業界：下步思考與內地免檢

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，政府逐步縮減入境檢疫期步伐雖較慢，「但也是向前行」，相信新措施有助吸引港人外遊，冀長遠全面免檢疫。他說下一步要思考如何免檢疫來往香港及內地，認為這對恢復旅遊業及本地經濟很關鍵。

（新冠疫情）