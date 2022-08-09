商會稱利港人返港 料難助商務旅遊

美商會盼免檢或家居檢疫方案

香港美國商會主席何祖彥（Joseph Armas）歡迎新方案，但稱商會成員希望，政府最終可實施免檢疫或家居檢疫方案，作為香港立即與世界恢復聯繫的方向，並吸引海外投資者。香港英商會行政董事戴林瀚（David Graham）認為，新方案對從外地返港本地居民具意義，但全面解除檢疫限制對香港經濟和商業前景至為重要，否則新方案仍無助商務及旅遊。

陳仲尼認為，「3+4」是正確的第一步，希望政府未來3至4個月不斷檢視方案對本港疫情影響，包括確診個案、入院比例等變化，按數據決定可否進一步縮短，並建議政府與外地衛生部門商討，統一核酸檢測Ct值，減少染疫者抵港後才被界定為確診個案。廠商會會長史立德形容新安排「非常鼓舞」，有助帶動商務客、旅客、海外專業人士等來港，並期望下一步容許港人在合適家居環境下家居檢疫，長遠全面免檢疫。

林建岳：助復蘇 民主黨：遲來但正確

香港總商會表示，新方案有助減少本地居民和海外旅客來港的障礙，期望在實際可行下及早恢復免檢疫旅遊。貿發局主席林建岳認為新方案有助本港經濟復蘇及加強國際競爭力。

對於政府縮短海外抵港者酒店檢疫日數，民主黨醫療政策發言人袁海文形容是「遲來但正確」，認為若實施「3+4」後一段時間，境外入境確診比例較本地感染低，應可進一步放寬限制，最終應與「來港易」和「回港易」的安排看齊。經民聯期望政府密切監察疫情發展，適時進一步放寬抵港者檢疫安排，並盡快爭取與內地恢復通關。自由黨張宇人對新措施表示歡迎。

（新冠疫情）