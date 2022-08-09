「3+4助流轉」 姚柏良料短期夠酒店 已訂7日者不需改預約 可提前退房退款

醫務衛生局副秘書長（特別職務）馮浩賢解釋，已預訂7日檢疫酒店房間的旅客不需更改預訂，可用原有文件繼續辦理登機手續和入境，在第3日中午通過檢測後可提前離開。他說由於絕大部分旅客集中早上退房，酒店需依足預防交叉感染措施處理退房程序，冀旅客耐心等候指示。他說，酒店須將剩餘日數房費退回旅客，但業界可能同時處理數以萬計旅客退房，故需時較長。

政府網剩5家本月可訂3日 業界料稍後騰更多房

據第八輪指定檢疫酒店計劃，現有68間酒店本月1日至10月31日提供2.62萬間檢疫房間。本報統計政府指定檢疫酒店網頁更新至昨午2時資料，檢疫房間供應仍緊張，只得5間檢疫酒店本月有房間可供預訂連續3晚（見表），有41間下月才有房，22間10月才有房。翻查部分酒店網頁，預約系統至昨晚10時仍未更新，例如在荃灣「汀蘭居」網頁預約本月下旬檢疫房間時 ，系統仍要求預約者至少選擇入住7晚。

酒店業主聯會經理陳媛妍表示，業界會逐一聯絡正入住及已預約入住7晚的旅客，確認入住意願，是否減至3晚或維持7晚，例如部分僱主仍希望外傭完成7晚酒店檢疫；由於各預約要逐一更新，因此難一下子騰出檢疫房間，預計在1至2天後才可見到騰出更多房間。她說，未來數天檢疫酒店行政工作將增加，包括處理正入住或新預約者查詢，業界會優先處理本月入住者，其後再處理未來兩月預約及退款等查詢。

姚：來港人數視航班 盼政府支援酒店人手

姚柏良表示，縮短入境檢疫後酒店檢疫房間會加快流轉，而來港人數也視乎航班恢復情况，政府需密切監察情况及需求，確保有足夠檢疫房間。他關注檢疫酒店工作量及人手壓力增加，例如要應付更多旅客、加快消毒房間，冀政府關注並支援。正管理檢疫酒店的香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，縮短入境檢疫後檢疫房間流轉會加快，9、10月非旺季，料短期房間供應足夠。

國泰未言增航班否 促政府訂路線圖

航空業方面，國際航空運輸協會（IATA）北亞區副總裁解興權歡迎「3+4」方案，但稱大部分亞洲國家已撤銷一些旅客的檢疫要求，重返疫情前情况，期待香港最終全面取消檢疫，以助外遊及旅遊業復蘇。

國泰航空歡迎措施，認為對促進旅客來港具正面作用，促請政府盡快制訂清晰路線圖，在可行下全面取消所有機組人員及旅客新冠防疫限制，以維護香港國際航空樞紐地位。新加坡航空公司公關部稱新航歡迎措施，會留意市場變化並因應市場需求而調整運力。

明報記者

（新冠疫情）