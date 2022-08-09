被問放棄通關內地？ 李家超：通關與接軌世界無矛盾

被問會否擔心縮短入境檢疫安排會影響本港與內地恢復通關，中華總商會副會長、選委會界別立法會議員陳仲尼認為，港府可趁實施入境檢疫「3+4」方案期間，改善現有防疫措施，並不時檢視方案運作，以助下一步與內地商討通關，強調放寬海外旅客抵港的檢疫措施「不等於放棄與內地通關」。自由黨黨魁張宇人表示，相信政府推行「3+4」方案是經過科學研究，不同意會影響日後與內地通關。

廠商會：可作試點供內地參考

廠商會會長史立德認為，本港縮短入境檢疫，可作為試點，供內地參考經驗。他期望政府繼續爭取與內地通關，亦要爭取提供更多便利措施，包括增設內地「健康驛站」（檢疫酒店）商務配額，例如設每日500個名額專供港商申請，及考慮讓需要到內地的港人可提前在港「逆向隔離」（即在港先隔離），並以「閉環」形式直接前往內地。

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