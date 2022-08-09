處所設14天執行過渡期 持紅碼者欲進入 不會即時追究

周五前須更新「驗證掃描器」

政府昨日更新「安心出行」應用程式至3.4版本，新冠患者或抵港者即日起會獲發「紅黃碼」，若他們持有智能電話，將被要求安裝安心出行最新版本，並確保其電話具網絡連線功能。處所即日起則須以目視方式檢查顧客安心出行上的「疫苗通」，以確保並非持紅黃碼，當局另提醒處所負責人於8月12日（周五）前更新其「驗證二維碼掃描器」至4.4版本，並不遲於8月23日確保有關裝置在營業時間內維持網絡連線，其後便有法律責任禁止持紅黃碼者進入。

處所事後爆疫 或追究紅碼者

據了解，如持紅碼者被拒進入有關處所，雖代表曾離開隔離地點，但當局不會即時追究法律責任，惟有關處所一旦出現疫情爆發，當局追蹤個案時才會考慮追究。為免安排實施初期有混亂，當局於「過渡期」亦不會針對處所執法。

張宇人：食肆手機多無數據卡 盼協助

稻苗學會榮譽會長黃傑龍等業界代表昨與食環署和資科辦開會，他說業界有反映疑慮，包括不少食肆或需重新購買具上網功能的電話，亦憂慮電話網速和政府系統是否足以應付數據流量。他補充，由於新規定與現有疫苗通相似，相信食肆只要盡責任檢查便可，毋須承擔額外法律風險。立法會飲食界議員張宇人估計，現時約七至八成食肆採用的手機，並無使用可連接網絡的數據卡，他稱已與相關政府部門聯絡，指需特別協助非連鎖式食肆適應新措施，並給他們時間適應。

公眾關注推行紅黃碼涉及的私隱問題，香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華稱，不清楚持紅黃碼者的電話需與政府「連線」多少次，若只在獲發紅黃碼當刻連線，相關人等或可透過調校電話的日期至7天後，令紅黃碼「夠鐘」轉成藍碼，但他不相信政府會容許有關漏洞存在，促政府公開安心出行編碼，釋除公眾疑慮。

（新冠疫情）